EU-Mercosur-Abkommen wird Krise des deutschen Zuckersektors verschärfen

Berlin (ots) - Das geplante Freihandelsabkommen soll denMercosur-Staaten einen zollfreien Zugang zum EU-Markt von insgesamt190.000 Tonnen Zucker jährlich gewähren. Dies entspricht derProduktion einer deutschen Zuckerfabrik. Deutsche Rübenanbauer undZuckerunternehmen haben schon heute mit Wettbewerbsverzerrungen durcheine ungleiche Pflanzenschutz- und Subventionspolitik innerhalb derEU und auf dem Weltmarkt zu kämpfen. "Erneut wurde einFreihandelsabkommen auf Kosten der EU-Zuckerwirtschaft ausgehandelt.Statt wirksamer Maßnahmen gegen die unfairen Wettbewerbsbedingungenverschärft die EU-Kommission mit den Zugeständnissen an dieMercosur-Staaten die Krise auf dem heimischen Zuckermarkt. Anbauerund Produzenten brauchen stattdessen endlich politischeEntscheidungen gegen unfairen Wettbewerb", fordert Dr. Hans-JörgGebhard, Vorsitzender der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker.Die EU wird die Einfuhrzölle auf 180.000 Tonnen des bestehendenbrasilianischen Kontingents von 98 EUR/Tonne auf null senken und einzollfreies Kontingent für paraguayischen Zucker von 10.000 Tonneneinführen. Der zollfreie Zugang wird dazu führen, dass der gesamteZucker auch bei derzeit sehr niedrigen Preisen in die EU eingeführtwird. Währenddessen greift die brasilianische Regierung mitSubventionen im Wert von jährlich etwa 2,5 Milliarden US-Dollar inden Markt ein. Dieser unfaire Wettbewerb sorgt dafür, dass der Preisfür den Zucker weiter gedrückt wird und der Rübenanbau kaum mehrwirtschaftlich ist.Gleiche Sozial- und Umweltstandards für alle FreihandelspartnerschaffenEuropäischer Zucker wird nach den höchsten Umwelt- undSozialstandards der Welt hergestellt. Die Auflagen werden sogar immerstrenger, wie sich an den Beschränkungen für Pflanzenschutzmittelgerade in Deutschland ablesen lässt. In Brasilien wurden dieseAuflagen hingegen gelockert. Brasilianischer Zucker - produziert zuniedrigeren Standards - droht den europäischen Zucker damit auf Dauerzu verdrängen.Politik muss Verantwortung für die Folgen übernehmenDer deutsche Zuckersektor leidet unter einer beispiellosen Krise.Sieben Fabrikschließungen wurden für Europa bereits angekündigt,darunter zwei in Deutschland. Die jetzige Öffnung bedroht die nächsteFabrik in Europa. Schuld an der Krise sind politisch geförderteunfaire Wettbewerbsbedingungen auf dem EU- und Weltmarkt, die ganzbesonders die eigentlich wettbewerbsstärksten Standorte wieDeutschland bedrohen. Mit der weiteren Öffnung des mittlerweilederegulierten, europäischen Binnenmarktes für subventionierten Zuckeraus Drittländern wird der Druck auf den Sektor noch erhöht."Um der innereuropäischen Krise zu begegnen, fehlt es denpolitischen Institutionen bisher ganz offenbar an echtem Willen. Dievon EU-Agrarkommissar Hogan bereits angekündigten Mittel fürBegleitmaßnahmen zur Strukturanpassung wären das Mindeste, was dieHigh Level Group der Europäischen Kommission aufnehmen müsste. Damitwürde wenigstens die politische Verantwortung für die sozialen,ökonomischen und ökologischen Folgen dieser Politik im ländlichenRaum angenommen", fordert Günter Tissen, Hauptgeschäftsführer derWirtschaftlichen Vereinigung Zucker.Pressekontakt:Sandra GolzLeitung KommunikationWirtschaftliche Vereinigung ZuckerFriedrichstraße 6910117 BerlinTel.: +49 30 206 18 95-50presse@zuckerverbaende.deOriginal-Content von: WVZ Wirtschaftliche Vereinigung Zucker, übermittelt durch news aktuell