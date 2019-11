Köln (ots) - Der scheidende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker siehtdie aktuelle politische Situation in Deutschland trotz der Wahlerfolge der AfDoder der jüngsten rechtsextremen Gewalttaten wie etwa in Halle nicht als Grundfür übermäßige Besorgnis. Juncker sagte dem ARD-Europastudio in Brüssel: "Denkeich an Deutschland bei Nacht, werde ich nicht um die Ruhe gebracht." Es gebe inder deutschen Gesellschaft einen Grundkonsens, "dass man definitiv Abschiedgenommen hat von den schrecklichen Vorkommnissen der 30er und 40er Jahre." Ersehe zwar "mit Unruhe dieses Aufkommen von Antisemitismus", allerdings sei das"kein globales Phänomen in der deutschen Gesellschaft." Das gelte auch für "dasVorpreschen des stupiden Nationalismus. Das ist doch nicht die allgemeineGefühlslage der Deutschen." Als Luxemburger könne er sagen: "Deutschland ist unsder beste Nachbar geworden, den wir je hatten." Die klassischen Parteien inEuropa wie Union und SPD ruft Juncker dazu auf, keine populistischen Positionenzu übernehmen: "Was die klassischen Parteien nicht nur in Deutschland (...)falsch machen, ist, dass sie sich populistische Äußerungen zu eigen machen,eigentlich nachplappern." Auch von manchen in den deutschen Volksparteien werde"dieses dumpfe Grundgefühl transportiert". Wer Wählern hinterher laufe, der sehesie aber nur von hinten. Für Juncker steht daher fest: "Populisten muss man sichin den Weg stellen.""Merkel war Stütze, Hilfe und Antreiberin"Die Zusammenarbeit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der noch amtierendeKommissionspräsident ausdrücklich gelobt. "Sie war in den letzten fünf JahrenStütze, Hilfe und Antreiberin", sagte Juncker in dem ARD-Europastudio. Er habesich "nie von der Bundeskanzlerin allein auf weiter Flur zurückgelassengefühlt." Merkel sei ihm immer "eine wertvolle Begleiterin" gewesen und habe"sich intensiver um die unterschiedlichen Befindlichkeiten in denMitgliedsstaaten gekümmert" als andere Regierungschefs."Bleibe Teil der europäischen Landschaft"Auf die Frage nach seinen konkreten Zukunftsplänen hüllt sich Juncker inSchweigen und deutet nur an, dass auch nach dem Ende seiner Amtszeit alsKommissionspräsident in der EU weiter mit ihm zu rechnen sei: "Europa beherrschtmich (...), ich kann von europäischen Dingen keinen richtigen Abstand gewinnen."Für die kommende Zeit als Polit-Pensionär habe er sich zwar bisher noch keineGedanken gemacht, so Juncker in der ARD, er wolle aber weder "einfach so in denTag hineinleben" noch in ein schwarzes Loch fallen: "Ich werde nicht in derVersenkung verschwinden. Ich bleibe Teil der europäischen Landschaft."Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100E-Mail: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell