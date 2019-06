EU-Kommission will über Einhaltung des EuGH-Urteils zur Maut wachen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach dem EuGH-Urteil zur Pkw-Maut in Deutschland will die EU-Kommission genau über die Einhaltung des Richterspruchs wachen.



"Die Kommission nimmt das Urteil zur Kenntnis und wird die Umsetzung eng überwachen", sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Dienstag.

Die EU-Kommission ist als "Hüterin der Verträge" eigentlich für die Einhaltung von EU-Recht in den einzelnen Mitgliedstaaten zuständig. Sie hatte ursprünglich auch Bedenken gegen das deutsche Maut-Modell vorgebracht. 2016 erklärte die Behörde es nach leichten Änderungen jedoch überraschenderweise für europarechtskonform, nachdem sich auch der christdemokratische EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in die Diskussionen eingeschaltet hatte.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) als oberstes EU-Gericht stufte die deutsche Maut nach einer Klage Österreichs am Dienstag als rechtswidrig ein.

"Unabhängig von dem Urteil hält die Kommission Mautregelungen für einen effizienten Weg, um Fahrer - und nicht die gesamte Gesellschaft

- für die Nutzung von Infrastruktur (...) zahlen zu lassen", sagte

