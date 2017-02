EU-Kommission will strenge Abgasgrenzwerte für Lkw einführen

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will für Lastwagen strenge Abgasgrenzwerte einführen. Vorbild seien die Regeln für Pkw und Lieferwagen, bei denen Brüssel bis Ende des Jahres eine weitere Verschärfung der Grenzwerte vorschlagen will, sagte Maroš Šefčovič, der für Energie zuständige Vizepräsident der EU-Kommission, dem "Spiegel". Zudem prüft die EU-Kommission derzeit die verschiedenen Maut- und Vignettensysteme in Europa.

"Wir wollen, dass die Umweltverschmutzer in Zukunft mehr als die Besitzer sauberer Autos zahlen müssen", sagte der slowakische EU-Kommissar. Den US-Präsidenten Donald Trump will Šefčovič vom Klimaschutz überzeugen – und dass dieser auch geschäftlich sinnvoll sei: "Wir in Europa haben vorgemacht, dass die Energiewende auch der Wirtschaft nutzen kann."

Foto: über dts Nachrichtenagentur