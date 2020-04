EU-Kommission will Teilverstaatlichung in Corona-Krise erleichtern

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Corona-Wirtschaftskrise will die EU-Kommission nun auch die Teilverstaatlichung von Unternehmen erleichtern.



Einen entsprechenden Vorschlag zur Lockerung der Beihilferegeln habe man den EU-Staaten unterbreitet, teilte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Donnerstag in Brüssel mit. Ziel sei, die neuen Regeln spätestens nächste Woche in Kraft zu setzen.

Die Änderung solle es den Staaten ermöglichen, Firmen bei Bedarf mit frischem Kapital zu versorgen. Wegen der Auswirkungen auf den Wettbewerb sollten solche Eingriffe des Staats aber nur das letzte Mittel sein, erklärte Vestager. Sie seien nur unter klaren Bedingungen für den Einstieg, das Entgelt und den Austritt des Staats bei Unternehmen möglich.

"Wir werden sicherstellen, dass die Steuerzahler für ihre Investition ausreichend vergütet werden und dass Firmen, die Kapital bekommen, Kontrollen und Regeln unterworfen werden, die mögliche Wettbewerbsverzerrung im Binnenmarkt begrenzen", betonte Vestager. "Wir arbeiten weiter mit den Mitgliedsstaaten daran, dass die europäische Wirtschaft den Sturm aushält und danach stärker zurückkommt."

Die vorgeschlagene Erweiterung der Beihilferegeln sei eine Ergänzung zur Möglichkeit der EU-Staaten, Unternehmensanteile zu Marktbedingungen zu kaufen. Dies falle nicht unter die EU-Kontrolle./vsr/DP/jha