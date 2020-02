EU-Kommission will Debatte über Stabilitäts- und Wachstumspakt

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will am Mittwoch (12.00 Uhr) in Brüssel eine Reform der Regeln zur Überwachung von Schulden und Haushaltsdefiziten aufs Gleis setzen.



Die 2011 und 2013 nachgeschärften Vorschriften zum europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt gelten als kompliziert und oft politisch kaum durchsetzbar. Darüber hinaus läuft inzwischen eine politische Debatte, ob Schuldenregeln zum Beispiel für Investitionen in Klimaschutz gelockert werden könnten.

Zunächst will die Kommission nur eine Debatte starten, ob die Regeln ihren Zweck erfüllt haben und wie sie gegebenenfalls verändert werden könnten. Die Frage ist politisch heikel, denn hoch verschuldete oder von einem Defizit geplagte EU-Staaten wünschen sich traditionell mehr Spielräume, während Befürworter einer Sparpolitik - darunter auch Deutschland - eher auf strikte Durchsetzung der Regeln pochen./vsr/DP/stk