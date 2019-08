EU-Kommission warnt vor Drohneneinsatz für terroristische Zwecke

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Die Europäische Kommission warnt vor einem Einsatz von Drohnen für terroristische Zwecke und will künftig die EU-Mitgliedstaaten bei Abwehrmaßnahmen stärker unterstützen. "Drohnen werden immer leistungsstärker und smarter, was sie immer attraktiver macht für eine legitime Nutzung, aber auch für feindselige Akte", sagte der zuständige EU-Sicherheitskommissar Julian King der "Welt am Sonntag". Vor dem Hintergrund einer rasanten Entwicklung der Drohnentechnologie habe die EU-Kommission die "Bedrohung, wie sie heute erscheint und wie sie künftig aussehen wird im Blick", sagte der Kommissar aus Großbritannien.

Er fügte hinzu: "Wir unterstützen die EU-Mitgliedsländer dabei, Netzwerke für einen Informationsaustausch aufzubauen, das Engagement auf internationaler Ebene zu verstärken und finanzielle Mittel für Projekte bereit zu stellen, die der Abwehr einer Bedrohung durch Drohnen dienen." Wie die "Welt" unter Berufung auf informierte Kreise weiter berichtet, hat die französische Koordinierungseinheit zum Kampf gegen den Terrorismus (Unite de coordination de la lutte antiterrorriste -UCLAT) in einem als geheim eingestuften Bericht zur Vorbereitung des im Dezember 2018 vorgelegten Abschlussberichtes des Sonderausschusses Terrorismus im EU-Parlament unter anderem vor der Gefahr eines denkbaren terroristischen Angriffs auf ein Fußballstadium mittels einer unbemannten Drohne, die mit biologischen Kampfstoffen bestückt ist, gewarnt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur