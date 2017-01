EU-Kommission verteidigt deutsche Arbeitnehmer-Mitbestimmung vor dem EuGH

Berlin (ots) - Heute Morgen hat am Europäischen Gerichtshof eineAnhörung stattgefunden, die einem Vorabentscheidungsersuchen einesdeutschen Gerichtes folgt (Fall C-566/15, Erzberger vs. Tui).Bei dieser Rechtssache geht es um einen besonderen Aspekt derdeutschen Vorschriften über die Arbeitnehmerbeteiligung in denAufsichtsgremien von Unternehmen (Mitbestimmung). Während desnationalen gerichtlichen Verfahrens hatte der Aktionär einesUnternehmens argumentiert, dass die deutschen Regeln nicht mitEU-Recht in Einklang stünden, da diese die Anwendung derMitbestimmungsrechte der Mitarbeiter nur auf Unternehmen und ihreMitarbeiter in Deutschland beschränkten.Die Kommission hat heute Morgen vor dem Gerichtshof festgestellt:"Arbeitnehmermitbestimmung ist ein wichtiges politisches Ziel. Jededaraus möglicherweise resultierende Beschränkung der Freizügigkeitvon Arbeitnehmern kann durch die Notwendigkeit gerechtfertigt werden,das System der Mitbestimmung und dessen soziale Ziele zu schützen.Folglich ist die Kommission der Auffassung, dass die bestehendendeutschen Vorschriften als mit dem EU-Recht vereinbar angesehenwerden können."Aus diesem Grund hat die Kommission vor dem Gerichtshof das Rechtder Mitgliedsstaaten verteidigt, die Arbeitnehmermitbestimmungsrechteso zu garantieren, wie es in der betroffenen deutschen Gesetzgebungvorgesehen ist. Das Modell der Mitbestimmung und seine sozialenZielsetzungen sind deshalb EU-rechtskonform.Unter Präsident Juncker hat die Europäische Kommission die sozialeDimension des europäischen Projekts zu einer Priorität ihrer Arbeitgemacht. Die Kommission arbeitet derzeit an einem Sockel sozialerRechte, um gemeinsame Standards für Arbeitnehmerrechte zuverwirklichen, wobei dieser Prozess innerhalb der Eurozone und in denStaaten beginnen soll, die freiwillig daran teilnehmen möchten.Pressekontakt:Reinhard Hönighaus,Sprecher der EU-Kommission in DeutschlandTel. +49 (30) 2280 2300Original-Content von: Europ?ische Kommission, übermittelt durch news aktuell