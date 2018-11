EU-Kommission verkündet abschließenden Entscheid zu Italien-Budget

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission wird an diesem Mittwoch (gegen 12 Uhr) ihre abschließenden Einschätzungen zu den Haushaltsentwürfen der 19 Euro-Staaten für 2019 verkünden.



Im Fokus stehen dabei besonders Italiens Budget-Pläne. Die Regierung aus Populisten und Rechten in Rom plant deutlich höhere Ausgaben als ihre Vorgängerregierung. Italien hat jedoch eine der höchsten Staatsverschuldungen der Welt und ist daher nach EU-Vereinbarungen verpflichtet, seine Schulden längerfristig in den Griff zu kriegen.

Die EU-Kommission könnte nun den Weg für ein baldiges offizielles Defizitverfahren ebnen. An dessen Ende könnte Italien theoretisch mit Sanktionen belegt werden, wenn es seine Haushaltsführung nicht ändert./asa/DP/he