EU-Kommission stellt Aktionsplan für einfachere Finanzgeschäfte vor

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will Finanzgeschäfte über EU-Grenzen hinweg erleichtern und stellt dazu am Donnerstag (12.00 Uhr) einen Aktionsplan vor.



Er soll zwölf Maßnahmen umfassen, wie bereits vorab gekannt wurde. Einige der Punkte: Die Gebühren für Überweisungen in EU-Länder, die den Euro nicht nutzen, sollen sinken. Auch sollen Verbraucher bei Kreditkartenzahlungen oder Automaten-Abhebungen in anderen Währungen einen besseren Einblick in Wechselkurse bekommen.

Zudem sollen Autovermieter verpflichtet werden, Kunden über alle Versicherungskosten des Fahrzeugs zu informieren. Für diese und die übrigen Punkte will die Kommission in den nächsten Monaten konkretere Pläne ausarbeiten./vsr/DP/das