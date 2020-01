BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Die Europäische Kommission will in zwei Wochen den Startschuss für ihren im Dezember ausgerufenen "Kampf gegen den Krebs" geben. Das sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides dem Fachdienst "Tagesspiegel Background Gesundheit & E-Health". Am 4. Februar soll das Projekt demnach im Europäischen Parlament skizziert werden.

Im Zusammenhang mit dem Antritt der neuen Kommission hatte deren Präsidentin Ursula von der Leyen Ende November davon gesprochen, dass Europa im Kampf gegen den Krebs "die Führung übernehmen" wolle. Nach Plänen der Gesundheitskommissarin sollen zunächst Dialogveranstaltungen in den einzelnen Mitgliedsstaaten und ein stattfinden. Danach könnten bis "Ende des Jahres kurz-, mittel- und langfristige Ziele formuliert verkündet" werden. "Das ist ein ambitionierter Zeitplan, aber es ist zu schaffen", sagte Kyriakides. Die Zypriotin kündigte an, eng mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Deutschland zusammenarbeiten zu wollen, die Bundesrepublik übernimmt in der zweiten Hälfte dieses Jahres die EU-Ratspräsidentschaft. Spahn und die deutsche Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatten im vergangenen Jahr die "Nationale Dekade gegen den Krebs" ausgerufen, es wurden dafür 62 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. "Ich bin sehr froh, dass Deutschland hier vorgelegt hat", kommentierte Kyriakides die Initiative: "Das bedeutet sicher Rückenwind für den europäischen Kampf gegen den Krebs."

Foto: über dts Nachrichtenagentur