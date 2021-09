EU-Kommission startet Kampagne für eine gesunde Lebensweise

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mit der Kampagne "HealthyLifestyle4All" will die EU-Kommission einen gesunden Lebensstil in der Europäischen Union fördern.



Die Initiative (übersetzt: Gesunde Lebensweise für alle) soll bei Menschen jeden Alters mehr Bewusstsein schaffen und den Zugang zu Sport und gesunder Ernährung erleichtern, wie die Brüsseler Behörde am Freitag mitteilte. In verschiedenen EU-Programmen sollen bis 2027 insgesamt gut 750 Millionen Euro bereitgestellt werden.

Zudem ist vorgesehen, eine App für Krebsvorsorge zu entwickeln, eine Datenbank für Lebensmittelzutaten aufzubauen und eine verpflichtende Nährwertkennzeichnung auf Verpackungsvorderseiten zu unterstützen. "Das Bewusstsein der Menschen um die Bedeutung von Sport und Fitness für eine gesunde Lebensweise hat sich im Laufe der Jahre geschärft, nicht zuletzt aufgrund der Pandemie. Wir müssen diese Dynamik aufrechterhalten", sagte die für Bildung und Jugend zuständige EU-Kommissarin Marija Gabriel./mjm/DP/stw