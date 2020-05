EU-Kommission präsentiert ihren Corona-Wiederaufbauplan

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen präsentiert am Mittwoch ihren milliardenschweren Plan zur wirtschaftlichen Erholung Europas nach der Corona-Krise.



Sie hält dazu eine Rede bei einer Sondersitzung des Europaparlaments (13.30 Uhr) in Brüssel und gibt anschließend eine Pressekonferenz.

Von der Leyen will ihren Corona-Wiederaufbauplan mit dem nächsten siebenjährigen EU-Budget verknüpfen. Bekannt ist bereits, dass sie mehrere Hundert Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufnehmen und zum Großteil als Zuschüsse für Investitionen in Krisenstaaten vergeben will. Neue eigene EU-Einnahmen aus Steuern oder Abgaben sollen helfen, die gemeinsamen Schulden abzubezahlen.

Vorige Woche hatten Deutschland und Frankreich einen ähnlichen Plan vorgeschlagen. Demnach soll die EU-Kommission mit Hilfe von Garantien der EU-Staaten 500 Milliarden Euro Kredit aufnehmen und als Zuwendungen an Krisenstaaten und -branchen vergeben. Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden haben bereits Widerspruch angemeldet./vsr/DP/fba