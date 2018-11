EU-Kommission präsentiert Konjunkturprognose

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission präsentiert am Donnerstag (11.00 Uhr) ihre aktuelle Konjunkturprognose.



Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici wird die Einschätzungen der Brüsseler Behörde zum Wirtschaftswachstum und der Inflation im laufenden sowie den kommenden Jahren darlegen.

Die Wirtschaft in der EU und der Eurozone befindet sich nach Jahren der Finanzkrise seit geraumer Zeit wieder im Aufschwung. Im Sommer schwächte sich das Wirtschaftswachstum in den 19 Ländern mit dem Euro als Währung allerdings deutlich ab. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs im dritten Quartal um 0,2 Prozent zum Vorquartal, im Vierteljahr davor waren es noch 0,4 Prozent.

Derzeit belastet vor allem die Debatte um Italiens Schuldenpläne den Wirtschaftsraum. Die EU-Kommission wies die italienischen Haushaltspläne für 2019 mit geplanten Mehrausgaben in zweistelliger Milliardenhöhe jüngst in einem historisch einmaligen Vorgang zurück. Sie sah in den Plänen einen Verstoß gegen die Euro-Stabilitätsregeln. Die rechts-populistische Regierung in Rom hat nun bis 13. November Zeit, einen neuen Entwurf einzureichen./asa/DP/tos