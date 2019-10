EU-Kommission meldet 41 Prozent Frauen in Führungsposten

STRASSBURG (dpa-AFX) - Die EU-Kommission zählt 41 Prozent Frauen in ihren Führungspositionen.



Die Zahl sei binnen fünf Jahren um mehr als ein Drittel gestiegen, teilte die Brüsseler Behörde am Dienstag mit. Gemeint ist das mittlere und höhere Management in der Verwaltung mit rund 32 000 Beschäftigten. Dazu zählen etwa Abteilungsleiterinnen, Generaldirektorinnen oder deren Stellvertreterinnen. Kommissionschef Jean-Claude Juncker erklärte, er sei stolz, dass das von ihm gesetzte Ziel von 40 Prozent bis 2019 tatsächlich erreicht worden sei. Gleichberechtigung sei einer der Grundwerte der Europäischen Union. Junckers Amtszeit endet am 1. November./vsr/DP/jha