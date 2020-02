EU-Kommission legt Konjunkturprognose vor

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die neue EU-Kommission legt am Donnerstag ihre erste Konjunkturprognose vor.



Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni präsentiert in Brüssel (um 11.00 Uhr) den Ausblick auf das Wirtschaftswachstum, die Inflation und andere Eckdaten in allen EU-Staaten. Im Herbst hatte die Kommission ihre Erwartungen für 2020 nach unten korrigiert. Für die Eurozone erwartete sie damals ein Wachstum von 1,2 Prozent, für die gesamte EU 1,4 Prozent.

Das Umfeld ist wegen der globalen Handelsstreitigkeiten, der ungeklärten Zukunft nach dem Brexit und wegen des Coronavirus nervös. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte noch Ende Januar erklärt, für die deutsche Wirtschaft gehe es nach einer Schwächephase wieder aufwärts. Der Bundesverband der Deutschen Industrie zeigte sich indes zuletzt wenig optimistisch und erklärte, eine durchgreifende Konjunkturerholung sei für dieses Jahr nicht in Sicht./vsr/DP/nas