EU-Kommission legt Fahrplan für saubere Pkw vor - Deutsche Umwelthilfe fordert EU-weite Nachrüstung von Betrugsdieseln mit wirksamer Hardware

Berlin (ots) - Kommission verabschiedet erstmals einenHandlungsplan für den europaweiten Rückruf von Betrugs-Dieseln -Deutsche Umwelthilfe begrüßt diese Reaktion auf den verstärktenExport schmutziger Diesel-Pkw nach Osteuropa - Problemverlagerung inNachbarländer ist Folge des Versagens der Bundesregierung imDieselskandal - Micky-Maus-Software-Updates sind weitgehend unwirksam- Vorstoß der EU-Kommission hätte schon 2015 nach Bekanntwerden desAbgasbetrugs erfolgen müssenDie EU-Kommission für Binnenmarkt, Industrie, Unternehmen und KMUhat heute eine "Roadmap für saubere Fahrzeuge" in der EuropäischenUnion vorgelegt. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) begrüßt diesenVorstoß, der auch eine Reaktion auf den verstärkten Exportschmutziger Diesel nach Osteuropa ist, bemängelt jedoch, dass dieseHandlungsempfehlungen erst mehr als drei Jahre nach Bekanntwerden desDieselabgasskandals derart erfolgen.Die DUH fordert die Kommission auf, EU-weit verbindliche Rückrufevon Betrugs-Dieseln mit Nachdruck voranzutreiben und umzusetzen.Diese müssen anstelle von wirkungslosen Software-Updates dieNachrüstung von Hardware-Systemen zur Abgasreinigung vorsehen, dieeine Minderung des Schadstoffausstoßes nach dem Stand der Technik imrealen Betrieb ganzjährig sicherstellen.Messungen der DUH in ihrem Emissions-Kontroll-Institut EKI zeigen,dass die Software-Updates bei im Winterhalbjahr kühleren Temperaturenund damit rund die Hälfte der Jahreszeit weitgehend unwirksam sind.Teilweise weisen die untersuchten Fahrzeuge bei kühlerenAußentemperarturen nach dem Software-Update gleiche oder sogar höhereStickoxid (NOx)-Emissionen auf, als vor dem Update. Auch im Sommersind die Software-Updates häufig wirkungslos bzw. mindern diese dieNOx-Emissionen der Fahrzeuge nur geringfügig. EineHardware-Nachrüstung hingegen mindert die NOx-Emissionen um 85 bis 90Prozent.Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Das Versagender Bundesregierung beim Dieselskandal bekommen mehr und mehr auchandere EU-Mitgliedsländer zu spüren, vor allem in Osteuropa. Dahinwerden die dreckigen Betrugs-Diesel exportiert und verpesten nun dortdie Luft. Es ist dringend an der Zeit, dass die EU-Kommission handeltund diesen Handlungsplan verfolgt. Die Vorschläge müssen dringendverbindlich verankert und Hardware-Nachrüstungen für schmutzigeDiesel-Pkw EU-weit vorgeschrieben werden. Denn die Erfahrungen inDeutschland zeigen, dass diese Micky-Maus-Software-Updates nahezuwirkungslos sind und an den hohen Schadstoffbelastungen in denStädten faktisch nichts ändern."Die Kommission nennt in dem Fahrplan umwelt- undverbraucherfreundliche Handlungsfelder in sechs Bereichen. Daruntereine Kompensierung für alle Besitzer von Betrugs-Dieseln, regelmäßigeBerichte zum Stand der Rückrufe sowie einen Exportstopp vonDiesel-Pkw, solange nicht sichergestellt ist, dass diese dieAbgasstandards erfüllen."Die EU-Kommission macht klar, dass wir nicht auf künftigeTechnologieentwicklungen warten können. Die Bestandsflotte musssauber werden, dazu brauchen wir nicht nur die Hardware-Nachrüstung,sondern auch eine Weiterentwicklung der periodischenAbgasuntersuchung, die die Ermittlung bisher nicht gemessenerSchadstoffe wie Stickstoffdioxid vorsieht. Die neue Kommission wirdim Herbst beweisen müssen, dass sie es mit der Umsetzung ihrerVorschläge und dem Recht der EU-Bürger auf saubere Luft ernst meint",so Resch.Links:Roadmap der Kommission: http://l.duh.de/p190318Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deDorothee Saar, Leiterin Verkehr und Luftreinhaltung030 240086772, saar@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell