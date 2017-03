EU-Kommission hält Maßnahmen der Bundesregierung zur Reduzierung der Stickoxid-Emissionen für unzureichend / BUND fordert Ende der Dieselsubventionierung und Blaue Plakette

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland(BUND) teile die Kritik der EU-Kommission, die Bundesregierungergreife keine ausreichenden Maßnahmen, um die vorrangig imStraßenverkehr entstehenden Stickoxidbelastungen in den Städten zureduzieren. Dies sagte der Verkehrsexperte der Umweltorganisation,Jens Hilgenberg. Die Position der EU-Kommission gehe aus einemSchreiben bezüglich des gegen Deutschland laufendenVertragsverletzungsverfahrens hervor, das dem Umweltverband heutezugänglich gemacht wurde, so Hilgenberg."Die Aufforderung nach einer schnellen Reduzierung derStickoxidbelastungen kommt von der EU-Kommission nicht zum erstenMal. Mögliche Maßnahmen wie die Abschaffung derDieselsubventionierung und die Einführung einer Blauen Plakette fürUmweltzonen werden von der Kommission schon seit geraumer Zeitangemahnt. In der Bundesregierung und beim Bundesverkehrsminister istimmer noch nicht angekommen, dass Gesundheitsschutz endlich vor dieInteressen der Autolobby gestellt werden muss", sagte Hilgenberg.Reagiere die Bundesregierung weiterhin nicht auf die inzwischenseit fast drei Jahren andauernden Mahnungen der EU-Kommission, um -wie es in dem Schreiben heißt - den "Zeitraum bis zur Einhaltung derNO2-Grenzwerte so gering wie möglich zu halten", drohtenStrafzahlungen in nicht unwesentlicher Höhe. "Am Ende werdenmöglicherweise die Steuerzahler dafür aufkommen müssen, dass dieBundesregierung ihre Arbeit verweigert", sagte Hilgenberg.In Deutschland würden außerdem Diesel-Pkw steuerlich gefördert,obwohl inzwischen klar sei, dass selbst neu gekaufteEuro-6-Dieselautos die NO2-Belastung in den Städten zusätzlichverschärften. Hilgenberg: "Anstatt die Autohersteller weiter zuschonen, müssen Bundeskanzlerin Merkel und Verkehrsminister Dobrindtendlich handeln. Zur Senkung der Abgasbelastungen dringenderforderlich sind ein Verkaufsverbot schmutziger Diesel-Neuwagen unddie schnelle Einführung einer Blauen Plakette."Das aktuelle Schreiben der EU-Kommission an die Bundesregierungbezüglich des Vertragsverletzungsverfahrens wegen dauerhafterÜberschreitung der gesetzlichen Höchstmengen an Stickstoffdioxiderhalten Sie vom BUND auf Anfrage.Pressekontakt:Jens Hilgenberg, BUND-VerkehrsexperteE-Mail: jens.hilgenberg@bund.netTel. 030-27586-467 bzw.Rüdiger Rosenthal, BUND-Pressesprecher:Tel. 030-27586-425E-Mail: presse@bund.netwww.bund.netOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell