EU-Kommission genehmigt Einfuhr von sechs Genpflanzen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat die Verwendung von sechs gentechnisch veränderten Pflanzen in Europa erlaubt.



Vier Sojabohnensorten sowie eine Rapssorte seien zur Verwendung in Lebens- und Futtermitteln neu zugelassen worden, teilte die Brüsseler Behörde am Freitag mit. Für eine Maissorte sei zudem die bestehende Genehmigung erneuert worden.

Unter den EU-Staaten hatte es zuvor keine Einigung gegeben, daraufhin konnte die EU-Kommission nach geltendem Recht selbst entscheiden. Die Zulassungen gelten für 10 Jahre und nur für die Vermarktung, nicht aber für den Anbau der Pflanzen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) habe die Pflanzen für unbedenklich erklärt, hieß es weiter.

Die Zulassung gentechnisch veränderter Lebensmittel löste in der EU in der Vergangenheit Widerstand von Umweltaktivisten und Verbraucherschützern aus. Im vergangenen Jahr scheiterte eine Klage von Nichtregierungsorganisationen vor dem EU-Gericht in Luxemburg. Die NGOs konnten nach Ansicht der Richter nicht nachweisen, dass eine bestimmte Sojabohne des US-Saatgut-Konzerns Monsanto die Gesundheit von Menschen und Tieren oder die Umwelt mehr gefährde als eine herkömmliche Sojabohne./asa/DP/das