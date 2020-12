EU-Kommission genehmigt Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Europäischen Union ist der erste Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen worden.



Die EU-Kommission erteilte dem Präparat des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer die bedingte Marktzulassung, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag sagte. Somit können die Impfungen gegen das Coronavirus jetzt auch in der EU beginnen./wim/DP/eas

