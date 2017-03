EU-Kommission erhöht in Abgasaffäre Druck auf VW

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission erhöht wegen der Abgasaffäre den Druck auf Volkswagen. Ähnlich wie in den USA soll der Autokonzern auch in Europa Kunden entschädigen: "Volkswagen hat nach mehr als einem halben Jahr des Dialogs mit uns die Schlüsselforderungen der Verbraucher nicht erfüllt", sagte die zuständige EU-Verbraucherschutz- und Justizkommissarin Vera Jourova der "Welt". "Volkswagen hat europäisches Konsumentenrecht gebrochen."

Das könne nicht ohne Konsequenzen bleiben. Jourova kündigte an: "Am Dienstag werde ich die EU-Verbraucherbehörden unterstützen, die Angelegenheit auf die nächste Ebene zu heben und Zwangsmaßnahmen gegen Volkswagen einzuleiten. VW muss sich bewegen und sicherstellen, dass Konsumenten überall in Europa fair behandelt werden." Das beinhalte neben der Reparatur der Fahrzeuge auch eine Art Extrabonus oder freiwillige Kompensation für europäische Verbraucher, sagte die Kommissarin aus Tschechien. Laut "Welt" stehen mehrere nationale Verbraucherschutzbehörden unmittelbar davor, sich auf eine harte Linie gegenüber dem Konzern aus Wolfsburg zu verständigen. Die Behörden können Strafen gegen Volkswagen verhängen.

