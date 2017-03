EU-Kommission billigt Joint Venture von Telekom und Orange

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom darf gemeinsam mit dem französischen Konkurrenten Orange die Firma BuyIn in Belgien als Joint Venture betreiben.



Die EU-Kommission gab am Dienstag ihre Genehmigung bekannt. BuyIn dient beiden Muttergesellschaften als Beschaffungs- und Serviceeinheit. Die Kommission sieht in dem Gemeinschaftsunternehmen keine Einschränkung des Wettbewerbs./vsr/DP/edh