EU-Kommission beurteilt Rechtsstaatlichkeit in Rumänien und Bulgarien

STRASSBURG (dpa-AFX) - Nach heftiger Kritik des Europarates an den Justizreformen in Rumänien äußert sich am Dienstag auch die EU-Kommission.



In einem Prüfbericht zieht die Brüsseler Behörde Bilanz zum Rechtsstaat und zum Kampf gegen die Korruption in dem südosteuropäischen Land, das zum 1. Januar den Vorsitz der EU-Staaten übernimmt.

Bereits Anfang Oktober hatte Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans Sorge geäußert, dass die sozialliberale Regierung in Bukarest die Justiz umbaue und mit Gesetzesänderungen die Strafverfolgung von Korruption erschwere. Timmermans sprach von Rückschritten bei Rechtsstaatsprinzipien und drohte mit Konsequenzen. Erwartet wird deshalb eine kritische Stellungnahme.

Einen ähnlichen Bericht legt die Kommission auch zu Bulgarien vor. Beide Länder stehen seit ihrem EU-Beitritt 2007 unter Beobachtung, weil sie anfangs noch nicht alle Vorgaben im Kampf gegen Korruption und organisiertes Verbrechen sowie zur Stärkung der Justiz erfüllten. Jährlich veröffentlicht die Kommission seitdem Fortschrittsberichte./vsr/DP/he