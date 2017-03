Hamburg/Berlin (ots) - Die Europäische Kommission hat heute ihrBeihilfeprüfverfahren gegen das ungarische AKW-Projekt Paks IIabgeschlossen und die vorgesehenen Subventionen genehmigt. Damitmacht Brüssel aus EU-rechtlicher Sicht endgültig den Weg frei für dasumstrittene Reaktorprojekt. Bereits im vergangenen November war dieKommission in einem zweiten Ermittlungsverfahren zu dem Schlussgekommen, eine fehlende Ausschreibung des Atomprojektes verstoßenicht gegen EU-Recht. Der russische Staatskonzern Rosatom soll dasAKW bauen, den Großteil der Kosten von angeblich rund zwölfMilliarden Euro soll zunächst ein russischer Kredit vorfinanzieren.Auf eine Ausschreibung des Auftrags wurde verzichtet.Die heutige Entscheidung kommentiert Sönke Tangermann, Vorstandbei Greenpeace Energy:"Schon wieder drückt Brüssel beide Augen fest zu, um das nuklearePrestigeprojekt von Viktor Orbán und Wladimir Putin durchzuwinken.Dabei erscheint auch die heutige Genehmigung höchst dubios. Ob PaksII tatsächlich für zwölf Milliarden Euro gebaut werden kann, wieUngarn und Russland behaupten, ist höchst fraglich.EU-Sicherheitsstandards, die Entsorgung des Atommülls sowie eine zuerwartende Explosionen der Baukosten können in dieser Rechnung nurunzureichend eingepreist sein. Der ungarische Steuerzahler wird nichtnur den russischen Milliardenkredit zurückzahlen, sondern auch fürsämtliche Preissteigerungen aufkommen müssen. Die staatlichenSubventionen dürften am Ende viel teurer werden, als jetzt von Ungarnveranschlagt und von Brüssel genehmigt.Und: Auch Deutschland wird von einem AKW Paks II betroffen sein.Hochsubventionierter Atomstrom aus Ungarn wird künftig den deutschenEnergiemarkt verzerren - zum Nachteil von sauberem erneuerbaremStrom.Insgesamt steht die Kommissionsentscheidung in einer traurigenTradition: Bereits die horrenden britischen Subventionen für denAtomkraftwerksneubau Hinkley Point C in England wurden im Jahr 2015genehmigt, obwohl insbesondere dieser Fall beweist, dass dieAtomenergie geradezu absurd teuer ist. Dies gilt auch undinsbesondere im Verhältnis zu den erneuerbaren Energien. Es bleibt zubefürchten, dass diese - alle Regeln des Rechts und der Vernunftignorierende - Kommissionsentscheidung weitere Staaten in Osteuropaermutigt, neue Atomkraftwerke zu bauen. Die Pläne existieren bereits,erwiesenermaßen gegen alle Vernunft."Hintergrund: In dem Ende 2015 gestarteten Beihilfeprüfverfahrenhat die Europäische Kommission untersucht, ob die für das AKW Paks IIgeplanten Subventionen gegen EU-Recht verstoßen. Greenpeace Energyhatte sich im vergangenen Frühjahr mit einer offiziellenStellungnahme in das Prüfverfahren der EU-Kommission eingeschaltet.Zudem konnte die Energiegenossenschaft durch eine wissenschaftlicheStudie des Analyseinstituts Energy Brainpool belegen, dass Paks IIdurch grenzüberschreitenden Stromhandel den Energiemarkt inDeutschland zu Lasten erneuerbarer Energieanbieter verzerrt. Im April2016 hatte die EU-Kommission Greenpeace Energy deshalb im Rahmen desVerfahrens zur Anhörung eingeladen.Redaktionelle Hinweise: Mehr zur Studie von Energy Brainpool überdie Markteffekte von Paks II in Deutschland finden Sie unter:http://ots.de/fhM9fPressekontakt:Christoph RaschPolitik und KommunikationGreenpeace Energy eGTelefon 030 / 28 482 210christoph.rasch@greenpeace-energy.dewww.greenpeace-energy.deOriginal-Content von: Greenpeace Energy eG, übermittelt durch news aktuell