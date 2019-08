EU-Kommission: Zusammenarbeit gegen Schweinepest in Bulgarien wichtig

BRÜSSEL/SOFIA (dpa-AFX) - Nach dem Widerstand in Bulgarien gegen das präventive Töten von Tieren im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest hat die EU-Kommission zur Besonnenheit in dem Land aufgerufen.



"Zusammenarbeit auf allen Ebenen der Gesellschaft ist entscheidend", sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde am Donnerstag. Das öffentliche Bewusstsein für die Seuche müsse gesteigert werden, die Lage in Bulgarien sei noch immer ernst. Das habe der zuständige EU-Kommissar Vytenis Andriukaitis der bulgarischen Agrarministerin Dessislawa Tanewa nach einem Treffen am Dienstag gesagt.

Das südosteuropäische Land kämpft gegen die weitere Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest. Doch viele Bauern aus den ausgewiesenen Schutzzonen weigern sich, ihre nicht angemeldeten Schweine - wie angeordnet - selbst zu töten. Aus Protest gegen die präventive Tötung blockieren aufgebrachte Menschen seit Tagen eine wichtige regionale Landstraße zwischen Sliwen und Jambol im Osten des Landes. Medienberichten zufolge verstecken manche Bauern ihre Schweine im Schlafzimmer, damit sie von den Behörden nicht entdeckt und präventiv getötet werden. Zwei Großfarmen im Raum der Donaustadt Russe schlossen die angeordnete Vernichtung von Zehntausenden Schweinen am Donnerstag hingegen ab.

Die Sprecherin der EU-Kommission betonte nun: "Die beste Reaktion ist, die richtigen Maßnahmen gegen diese katastrophale Tierseuche zu unternehmen." Die Afrikanische Schweinepest stellt für Menschen keine Gesundheitsgefahr dar./wim/DP/jha