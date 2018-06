EU-Kommission: Zölle auf US-Produkte bis spätestens Anfang Juli

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat die einstimmige Zustimmung der 28 EU-Staaten zu den geplanten Vergeltungszöllen gegen die USA begrüßt.



"Das ist ein wichtiger Schritt, der der Kommission den Weg ebnet, in den nächsten Tagen die entsprechenden Bestimmungen zu erlassen", sagte ein Sprecher am Freitag in Brüssel. Ziel sei, die Zölle auf US-Produkte wie Whiskey, Jeans und Motorräder spätestens bis Anfang Juli einzuführen.

Die EU-Länder hatten am Donnerstag geschlossen einem entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission zugestimmt und reagieren damit auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Sonderabgaben auf Stahl- und Aluminiumprodukte. Auf die Importe werden seit Anfang Juni Zölle in Höhe von 25 Prozent bei Stahl und 10 Prozent bei Aluminium fällig. Diese werden von den Europäern als nicht vereinbar mit den Regeln der Welthandelsorganisation WTO angesehen. Die EU-Zusatzzölle sollen nun in einem ersten Schritt auf jährliche Importe aus den USA im Gegenwert von 2,8 Milliarden erhoben werden./wim/DP/fba