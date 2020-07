EU-Kommission: Schengenraum hat nur noch einen 'kleinen Husten'

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach monatelangen Einschränkungen während der Corona-Krise ist der Schengenraum nach Einschätzung der EU-Kommission wieder weitgehend hergestellt.



"Der Gesundheitszustand von Schengen ist ziemlich gut", sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Donnerstag. Man habe die EU-Staaten dazu aufgerufen, die Einschränkungen an den europäischen Binnengrenzen bis Mitte Juni aufzuheben und die große Mehrheit sei dem nachgekommen. "Wenn man so will, kann man den Gesundheitszustand von Schengen als kleinen Husten beschreiben", sagte der Sprecher.

Zu Beginn der Coronavirus-Pandemie hatten etliche EU-Staaten - auch Deutschland - unkoordiniert Grenzkontrollen und andere Einschränkungen im eigentlich kontrollfreien Schengenraum eingeführt. Das Ergebnis waren zeitweise lange Staus, die Unterbrechung von Lieferketten und Schwierigkeiten für Arbeitnehmer, die etwa auf dem Weg zur Arbeit über eine Grenze müssen. Mittlerweile haben die meisten Länder die Einschränkungen wieder aufgehoben. Einige Länder wie Finnland kontrollieren ihre Grenzen aber noch.

Dem Schengenraum, in dem es in der Regel keine stationären Grenzkontrollen gibt, gehören 26 europäischen Länder an./wim/DP/nas