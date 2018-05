EU-Kommission: Nur Italiener entscheiden über das Schicksal Italiens

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach der Aufregung über eine Wahlempfehlung des EU-Kommissars Günther Oettinger an die Italiener hat die Brüsseler Behörde klargestellt, dass sie sich nicht in die Politik in Rom einmischen wolle.



"Das Schicksal der Italiener liegt in der Hand der Italiener", sagte ein Sprecher am Mittwoch. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker habe in den vergangenen Tagen auch keinen direkten Kontakt zum italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella gehabt.

Oettinger hatte am Dienstag mit einer Äußerung Empörung in Italien ausgelöst und sich entschuldigen müssen. Der deutsche Kommissar hatte im Interview der Deutschen Welle auf die negative wirtschaftliche Entwicklung und die Turbulenzen auf den Finanzmärkten verwiesen und erklärt, er hoffe, "dass dies im Wahlkampf eine Rolle spielt, im Sinne eines Signals, Populisten von links und rechts nicht in die Regierungsverantwortung zu bringen". Von den populistischen Parteien Lega und Fünf Sterne kam daraufhin der Vorwurf, Oettinger habe gedroht, Italien beleidigt und wie eine "Sommer-Kolonie" behandelt.

Juncker hatte sich von Oettinger distanziert und betont, wie wichtig Italien als Gründerstaat für die Europäische Union sei. Sein Sprecher wiederholte am Mittwoch, der politische Prozess in Italien liege in der Hand von Präsident Mattarella. "Wir haben volles Vertrauen, dass das alles ein gutes Ende finden wird", sagte der Sprecher./vsr/DP/jha