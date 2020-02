EU-Kommission im Kreuzfeuer der Pestizid-Lobby (FOTO)

Berlin (ots) - Pestizidkonzerne und die USA üben massiv Druck auf dieEU-Kommission aus und untergraben europäische Ziele für eine umwelt- undsozialgerechte LandwirtschaftPestizidhersteller wie Bayer, BASF und Syngenta versuchen durch massivenLobbyismus zu erreichen, dass Lebensmittel, die mit in der EU verbotenenPestizidwirkstoffen produziert wurden, weiterhin nach Europa importiert undverkauft werden dürfen. Auch dann, wenn die Produkte mit Rückständen dieserStoffe belastet sind.Das geht aus einem heute veröffentlichten Report der BrüsselerNichtregierungs-Organisation Corporate Europe Observatory (CEO) hervor. Diedarin zitierten öffentlichen Dokumente und Protokolle zeigen detailliert auf,wie Industrievertreter, aber auch Staaten wie die USA oder Kanada, seit 2016wachsenden Druck auf die EU-Kommission ausüben. Sie wollen erreichen, dass diein der EU geltenden Kriterien zur Risikobewertung von Pestiziden abgeschwächtund Ausnahmeregelungen für "Cut-Off-Pestizide"(1) erlassen werden, die in der EUaufgrund von Gesundheitsrisiken (Hormonstörungen, Krebs u.a.) verboten sind.EU-Kommission offenbar eingeknicktDer Druck hat offenbar Wirkung gezeigt: Im Jahr 2017 hatte die Kommission demWunsch nach Importtoleranzen für "Cut-Off-Pestizide" noch eine klare Absageerteilt, da diese ein "inakzeptables Risiko für die menschliche Gesundheit" mitsich brächten. Doch ein Jahr und dutzende Lobby-Termine später hatte dieKommission teilweise eingelenkt.Sie legte einen Kompromissvorschlag vor: Dem gefahrenbasierten Ansatz(2) der EUfolgend, soll in einem ersten Schritt künftig die erlaubteRückstandshöchstgrenze für "Cut-Off-Pestizide" automatisch auf Null gesetztwerden, sobald ein Pestizid aufgrund von Gesundheitsrisiken die Zulassungverliert. In einem zweiten Schritt hätten nun aber - dem risikobasierten Ansatzder USA folgend - Drittstaaten die Möglichkeit, Importtoleranzen zu beantragenund auf eine erneute Anhebung der Rückstandshöchstgehalte hinzuwirken. Ob diesegewährt werden, würde die EU dann nach einer systematischen Risikobewertung vonFall zu Fall entscheiden. Damit hat die EU-Kommission die Hintertür für künftigeImporttoleranzen weit aufgestoßen.Schützenhilfe von der Deutschen BundesregierungWie der CEO-Report ebenfalls aufdeckt, leistete die Deutsche Bundesregierung"Schützenhilfe" beim Lobby-Feldzug gegen die europäischen Pestizidregularien. Ineinem internen Briefing aus der Generaldirektion Gesundheit undLebensmittelsicherheit bei der EU-Kommission ist zu lesen, dass Deutschland sichneben sechs weiteren Staaten für einen "ausschließlich risikobasierten Ansatz"in Bezug auf Importtoleranzen für "Cut-Off-Pestizide" aussprach. Wenn dasstimmt, hat sich die Bundesregierung damit entgegen eigener Zielvorgaben auf dieSeite der Pestizidkonzerne und der Freihandelsinteressen der USA gestellt, stattdie Interessen der europäischen Verbaucher*innen und Landwirt*innen zuverteidigen und sie vor Gesundheitsrisiken und unfairem Wettbewerb durchimportierte Billig-Lebensmittel zu schützen.Fall Clothianidin: EU-Parlament lehnte Importtoleranzen klar abDer Vorstoß der EU-Kommission bei den Importtoleranzen steht auch im Widerspruchzu einer Entscheidung des EU-Parlaments im Fall des verbotenen WirkstoffsClothianidin. Clothianidin ist eines von drei Neonicotinoiden, die im April 2018aufgrund ihrer unmittelbaren Gefahr für Bienen in der gesamten EU für denFreilandanbau verboten wurden. 2013 hatte die EU-Kommission die Genehmigung derWirkstoffe aus demselben Grund bereits erheblich eingeschränkt. Dagegen hattendie Hersteller Bayer und Syngenta geklagt. Der seitdem laufende Rechtsstreitwird aktuell in letzter Instanz vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt. Alsunabhängige "Anwältin der Bienen" wirkt die Aurelia Stiftung an denGerichtsprozessen aktiv mit und setzt sich aufseiten der EU-Kommission für einstriktes und dauerhaftes Verbot der Neonicotinoide ein.Konträr zu ihren eigenen Interessen in diesem Rechtsfall präsentierte dieEU-Kommission im November 2018 überraschend einen Vorschlag zur Anhebung derEU-Lebensmittelgrenzwerte für Clothianidin. Der Vorschlag der Kommissionerfolgte auf einen Antrag aus Kanada für eine entsprechende Importtoleranz. DasEuropäische Parlament legte allerdings sein klares Veto gegen diesen Vorschlagein und erinnerte die Kommission ausdrücklich an das Vorsorgeprinzip als eine"fundamentale Leitlinie der Union" und auch daran, dass Clothianidin verbotenwurde, weil es Bienen und Bestäuber "auf einer globalen Skala" schädigt.Aurelia fordert Bekenntnis der EU zu schrittweisem Pestizidausstieg bis 2035Thomas Radetzki, Vorstand der Aurelia Stiftung, sagt: "Die Aurelia Stiftungsetzt sich seit Jahren für eine ökologische und bienenfreundliche Landwirtschaftein und hat erfolgreich an dem Verbot der Neonicotinoide mitgewirkt. Wir haltendie zwiespältige Haltung der EU-Kommission zu Importtoleranzen fürCut-Off-Pestizide und die daraus erfolgenden Nachteile für die europäischenLandwirte und Verbraucher für inakzeptabel. Deshalb fordern wir dieEU-Kommission auf, sich klar zum gefahrenbasierten Ansatz und zumVorsorgeprinzip zu bekennen. Außerdem muss die Kommission endlich einenkonsequenten Pestizidausstiegsplan vorlegen, wie wir ihn mit der aktuelllaufenden Europäischen Bürgerinitiative 'Bienen und Bauern retten' einfordern."Jan Hellberg, Biologe und Projektleiter bei der Aurelia Stiftung, erklärt: "WennAusnahmen für die Einfuhr von Lebensmitteln aus Drittländern möglich sind, diemit in der EU verbotenen Cut-off-Pestiziden belastet sind, wird damit der Wegfür fragwürdige Billig-Lebensmittel aus dem EU-Ausland freigemacht. Die von derEU-Kommission selbst geforderte Umstellung auf eine nachhaltigeNahrungsmittelproduktion, wie bei der Farm-to-Fork-Strategie des Green Dealsangekündigt, werden dadurch konterkariert. Eine ähnlich inkonsistente Haltunghaben wir bereits beim Versuch erlebt, die Import-Grenzwerte für Clothianidinanzuheben. Derartige Importtoleranzen würden nicht nur eine umweltschädigendeLandwirtschaft in den Herkunftsländern begünstigen, sondern auch das vor Kurzemerlassene Teilverbot bienenschädigender Neonicotinode untergraben. Der Druck aufdie europäischen Landwirte durch Billigimporte ist schon jetzt hoch und würdedadurch noch zunehmen."Zum CEO-Report "Toxic Residues Through The Backdoor":www.corporateeurope.org/en/2020/02/toxic-residues-through-back-doorMehr Informationen zur Europäischen Bürgerinitiative "Bienen und Bauern retten":www.aurelia-bienenundbauern.de(1) Die gesundheitsbezogenen Cut-Off-Kriterien der EU-Pestizidverordnung (EG)Nr. 1107/2009 schließen Chemikalien mit erbgutverändernden, hormonstörenden,fortpflanzungsschädigenden oder krebserregenden Eigenschaften von der Zulassungals Pestizide aus. Damit soll verhindert werden, dass besondersbesorgniserregende Stoffe in die Lebensmittelkette gelangen.(2) Der gefahrenbasierte Ansatz der EU unterschiedet sich vom ausschließlichrisikobasierten Ansatz der USA, denn er basiert auf dem in den EU-Verträgenverankerten Vorsorgeprinzip, welches die USA ablehnen. Diesem Ansatz folgend,sollten Pestizide in der EU nur dann zugelassen werden, wenn inakzeptableGesundheits- und Umweltrisiken durch wissenschaftliche Untersuchungenausgeschlossen werden können. Internationale Chemiekonzerne und die USAattackieren seit langem den gefahrenbasierten Ansatz. Dieser würde zu"Handelsverzerrungen" führen.Pressekontakt:Florian Amrhein (Leitung Presse- & Öffentlichkeitsarbeit):florian.amrhein@aurelia-stiftung.de - Tel.: +49 (0)30 577 00 39 66- Mobil: +49 (0)176 34 51 52 07Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134345/4521799OTS: Aurelia StiftungOriginal-Content von: Aurelia Stiftung, übermittelt durch news aktuell