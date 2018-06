EU-Kommission: Indonesische Airlines dürfen wieder in der EU fliegen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Alle indonesischen Fluggesellschaften sind nach einer Entscheidung der EU-Kommission ab sofort wieder für den Flugverkehr in der EU zugelassen.



Bei Überprüfungen in dem südostasiatischen Land seien weitere Verbesserungen der Sicherheitslage festgestellt worden, teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit. Deshalb seien sie von der EU-Flugsicherheitsliste gestrichen worden. Auf dieser "schwarzen Liste" werden Airlines geführt, die wegen Sicherheitsbedenken mit Flugverboten oder Betriebsbeschränkungen belegt worden sind.

"Dies stellt unter Beweis, dass sich harte Arbeit und enge Zusammenarbeit auszahlen", sagte EU-Verkehrskommissarinn Violetta Bulc. 2007 waren alle sieben indonesischen Airlines wegen Sicherheitsbedenken auf die "schwarze Liste" gesetzt worden. Einige wurden bereits in den vergangenen Jahren wieder gestrichen. Derzeit wird nach Angaben der EU-Kommission 119 Fluggesellschaften der Betrieb im EU-Luftraum untersagt./wim/DP/edh