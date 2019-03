EU-Kommission: Fragen und Antworten zur Reform des europäischen Urheberrechts

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Am Dienstag, den 26. März 2019 wird das EuropäischeParlament über die Reform des europäischen Urheberechts abstimmen.Vor der Abstimmung über die heiß diskutierte Richtlinie hat dieEuropäische Kommission heute (Freitag) einen ausführlichen Frage- undAntwortkatalog in deutscher Sprache über Zweck und Inhalt der Reformveröffentlicht:http://ots.de/nYuMEwEine politische Einigung hatten Vertreter der Mitgliedstaaten derEU und des Parlaments nach intensiven Verhandlungen im Februarerzielt. Das neue Urheberrecht gibt auch in der digitalen Welt denBürgerinnen und Bürgern mehr Rechtssicherheit, sorgt für eine faireVergütung für Kreative und schützt die freie Meinungsäußerungumfassend. Der für den digitalen Binnenmarkt zuständige Vizepräsidentder EU-Kommission, Andrus Ansip, hält den endgültigen Vorschlag für"ein faires und ausgewogenes Ergebnis, das einem digitalen Europaentspricht." Die Richtlinie muss im Falle der Annahme von den 28Mitgliedstaaten in ihr jeweiliges nationales Recht umgesetzt werden.Die Reform des Urheberrechts in der EU ist dringend notwendig, dadie digitale Technik einen grundlegenden Wandel in der Art und Weisebewirkt, wie kreative Inhalte geschaffen und verbreitet werden undwie auf diese zugegriffen wird. Wesentliche Teile des derzeitigenEU-Rahmens für das Urheberrecht stammen aus dem Jahr 2001, als eseinen Großteil des heutigen digitalen Umfelds, wie beispielsweise diePlattformen YouTube oder Facebook, noch nicht gab.In den letzten Jahren sind Verteilungsprobleme bei derWertschöpfung im Online-Umfeld aufgetreten, die mit derUrheberrechtsrichtlinie angegangen werden. Insbesondere spielenOnline-Dienste, die es den Nutzern ermöglichen, urheberrechtlichgeschützte Inhalte hochzuladen, bei der Verbreitung solcher Inhalteeine wichtige Rolle. Gleichzeitig haben die Urheber dieser Inhaltenicht immer die Möglichkeit, auf deren Verwertung oder die Vergütungdurch diese Dienste Einfluss zu nehmen. Das soll die Reform derRichtlinie ändern.Außerdem sieht der geltende Rechtsrahmen zwar für Bildung,Forschung und die Erhaltung des Kulturerbes Ausnahmen vomUrheberrecht vor, aber zum damaligen Zeitpunkt wurden noch keineVorkehrungen für die digitale Verwertung getroffen. Daher können dieBildungs- und Forschungseinrichtungen oder Bibliotheken das Potenzialder neuen Technologien insbesondere grenzüberschreitend nur inbegrenztem Umfang nutzen.In Zukunft müssen Anbieter von Online-Content-Sharing-Diensten,die der Öffentlichkeit Zugang zu urheberrechtlich geschütztenInhalten gewähren, sich darum bemühen, bei den jeweiligenRechteinhabern eine Genehmigung einzuholen, beispielsweise in Formeiner Lizenzvereinbarung.Ausdrücklich ausgenommen vom Geltungsbereich der Richtlinie sind:- frei zugängliche Online-Enzyklopädien wie z. B. Wikipedia,- frei zugängliche Bildungs- und Forschungsverzeichnisse,- frei zugängliche Plattformen zur Softwareentwicklung und-weitergabe wie z. B. GitHub,- Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste wie z.B. WhatsApp,- Online-Marktplätze wie z. B. eBay,- Cloud-Dienste zwischen Unternehmen sowie Cloud-Dienste, mit denendie Nutzer Inhalte zum eigenen Gebrauch hochladen können, wie z. B.Dropbox.Außerdem gelten für Start-ups und kleinere UnternehmenErleichterungen und Sonderregeln.Keine Einschränkungen für die Nutzer und die Freiheit im InternetDurch die Urheberrechtsrichtlinie wird die Freiheit im Internetnicht eingeschränkt. Sie zielt weder auf die Nutzer noch ihrOnline-Verhalten ab. Dies gilt auch für deren Möglichkeit, Inhalteherunterzuladen und zu teilen. Die Meinungsfreiheit ist - wie auchder Schutz des geistigen Eigentums - ein von der Europäischen Unionanerkanntes Grundrecht.Um nur ein Beispiel zu nennen: Die neuen Vorschriften für dieVerwertung von Presseveröffentlichungen im Internet gelten nur fürkommerzielle Dienstleister wie Nachrichtenaggregatoren, nicht aberfür Nutzer. Internetnutzer können also weiterhin solche Inhalte insozialen Medien teilen und Links zu Online-Zeitungen weitergeben.Die neuen Bestimmungen für Plattformen, auf denen Nutzer Inhaltehochladen, werden die Vereinbarung von Lizenzen zwischenkommerziellen Akteuren erleichtern und dazu beitragen, dass dieVergütung der Urheber verbessert wird. Nicht nur die Rechteinhaber,auch die Nutzer werden von den neuen Vorschriften profitieren, da fürsie überall in der EU einheitliche Vorschriften gelten werden, dieihre Meinungsfreiheit wahren, wenn sie urheberrechtlich geschützteInhalte auf Online-Plattformen hochladen. Außerdem können sieRechtsbehelfs- und Beschwerdemechanismen in Anspruch nehmen, wennihre Inhalte ungerechtfertigt von Online-Plattformen entfernt werden.Uploadfilter sind nicht verbindlichDer Text der politischen Einigung schreibt Uploadfilter nicht vorund verlangt auch nicht, dass Plattformen, auf denen Nutzer Inhaltehochladen, besondere Technologien zur Erkennung illegaler Inhalteanwenden. Nach den neuen Vorschriften müssen bestimmteOnline-Plattformen mit Rechteinhabern wie z. B. Musik- oderFilmproduzenten für die Verwertung von Musik, Videos oder anderenurheberrechtlich geschützten Inhalten Lizenzvereinbarungen treffen.Falls keine Lizenzvereinbarungen getroffen werden, müssen diesePlattformen sich bemühen sicherzustellen, dass von den Rechteinhabernnicht autorisierte Inhalte auf ihrer Webseite nicht zugänglich sind.Die Sorgfaltspflicht (Best-effort-Prinzip) bedeutet nicht, dassein bestimmtes Mittel oder eine bestimmte Technologie vorgeschriebenist. Außerdem gilt sie nur für die Fälle, in denen Online-Plattformenunter die Richtlinie fallen und die Rechteinhaber keineLizenzvereinbarung für die Verwertung urheberrechtlich geschützterInhalte getroffen haben, und auch dann nur für spezielle, von denRechteinhabern festgelegte Inhalte. Die Richtlinie verbietet denMitgliedstaaten ausdrücklich, Online-Plattformen eine generellePflicht zur Überwachung der von den Nutzern hochgeladenen Inhalteaufzuerlegen. Schließlich regelt der Entwurf in Artikel 13 Abs. 4a.,dass den Plattformen keine unverhältnismäßigen Anstrengungenauferlegt werden können, wobei es auch auf die Kosten für diePlattformen ankommt.Memes, Parodien u.a. sind in Zukunft EU-weit erlaubtDurch die Richtlinie erhalten die Nutzer die Möglichkeit, Inhaltezum Zweck von Zitaten, Kritik, Rezension, Karikatur, Parodie oderPastiche frei zu nutzen. Nach den neuen Vorschriften müssen dieMitgliedstaaten diese Ausnahmeregelungen in ihren nationalenRechtssystemen umsetzen. Hierdurch wird EU-weit ein einheitlicherSchutz der Rechte und Interessen der Nutzer sichergestellt. Konkretbedeutet dies, dass die Nutzer die Möglichkeit erhalten, Inhalte wieMemes, GIFs und Rezensionen im Internet hochzuladen, ohne befürchtenzu müssen, dass sie in einem Mitgliedstaat gegen das Urheberrechtverstoßen.Bisher waren die Ausnahmen vom Urheberrecht für diese Zwecke nurfakultativ; es stand den Mitgliedstaaten also frei, sie nichtanzuwenden. Nach der neuen Urheberrechtsrichtlinie ist dies nichtmehr der Fall. Sobald die Richtlinie angenommen ist, sind dieMitgliedstaaten verpflichtet, die Nutzung für solche Zwecke zugestatten. Auch müssen Rechteinhaber und Plattformen dafür sorgen,dass die Nutzer diese Möglichkeit haben, wie Artikel 13 Abs. 5 desEntwurfes regelt. Den Text des Richtlinienentwurfs finden Sie hier:
http://ots.de/DI1m7xInsbesondere verweisen wir auf den Erwägungsgrund 38b, derpräzisiert, auf welche Art und Weise die Plattformen Vorsorge treffensollen, um Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden und wann ihreHaftung greift.