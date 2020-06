EU-Kommission: Deutschland bei Innovationen im Mittelfeld

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In Sachen Innovation liegt Deutschland im EU-weiten Vergleich auf dem siebten Rang.



Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Europäischen Kommission hervor. Die meisten Innovationen gab es 2019 in Schweden, Finnland und Dänemark. Die Kommission verglich unter anderem die Zahl neuer Erfindungen und Investitionsmöglichkeiten, aber auch die Rahmenbedingungen in den verschiedenen Ländern, etwa die Bildung junger Leute und die Arbeitsbedingungen.

Die Innovationsleistung der EU stieg dem Bericht zufolge zwischen 2012 und 2019 um fast neun Prozent. Zum zweiten Mal in Folge gab es zudem in der EU mehr Innovationen als in den USA. Allerdings vergrößerte sich auch der Abstand zu den Innovationsführern wie Südkorea, Australien und Japan. Um den Anschluss nicht zu verlieren, müsse die EU ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken, erklärte die Kommission.

Der Bericht zeige, dass die EU bereits ein guter Ort für Innovationen sei, sagte der zuständige Kommissar Thierry Breton in Brüssel. Um Herausforderungen wie die Eindämmung des Corona-Virus zu meistern, müsse aber noch mehr investiert werden./mre/DP/nas