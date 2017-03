EU-Kommission: Deutscher Meisterbrief wird nicht angetastet

BRÜSSEL/BERLIN (dpa-AFX) - Das deutsche Handwerk muss nach Angaben von EU-Kommissionsvize Jyrki Katainen nicht fürchten, dass Brüssel am Meisterbrief rüttelt.



"Der Meisterbrief und das duale Ausbildungssystem werden nicht angetastet", sagte Katainen dem "Handelsblatt" (Dienstag). Es habe Missverständnisse gegeben, die ausgeräumt werden müssten, zitierte ihn die Zeitung.

Vertreter des Handwerks hatten sich zuletzt Sorgen gemacht, die EU-Kommission wolle Eigenheiten des deutschen Handwerks in Frage stellen. Auch Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) sagte Anfang März, man wolle auf jeden Fall am Meisterbrief festhalten.

Der Meisterbrief dokumentiert im deutschen Handwerk den Erfolg bei einer Meisterprüfung und ist in einigen Berufen in der Regel Voraussetzung dafür, dass man einen selbstständigen Betrieb gründen darf. Dazu zählen etwa Maurer, Bäcker oder Dachdecker. Seit 2004 kann man in manchen Handwerken aber auch ohne Meisterbrief gründen./kil/DP/stb