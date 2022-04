EU-Kommission: Bargeldwechsel für Ukrainer soll einfacher werden

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen ihre Landeswährung künftig leichter in Euro tauschen können. Ein Plan der Brüsseler EU-Kommission sieht vor, dass bis zu 10 000 Hrywnja Bargeld pro Person zu dem offiziellen Wechselkurs der ukrainischen Zentralbank umgetauscht werden können. Dies entspricht derzeit gut 300 Euro.

Hintergrund des am Freitag präsentierten Vorschlags ist, dass viele Geflüchtete derzeit Schwierigkeiten haben, die Landeswährung Hrywnja in Deutschland und anderen EU-Staaten umzutauschen. Die ukrainische Nationalbank hatte nach Angaben der EU-Kommission den Umtausch der Banknoten in ausländisches Bargeld ausgesetzt, um die begrenzten Devisenreserven der Ukraine zu schützen. Daraufhin seien Banken in den EU-Ländern unter anderem wegen des Wechselkursrisikos nicht bereit gewesen, das Geld zu tauschen.

Über den Vorschlag der Kommission müssen jetzt die nationalen Regierungen beraten. Zudem wird den EU-Staaten empfohlen, mit den Banken zu vereinbaren, wie die Identität der Menschen festgestellt, damit die Höchstgrenze pro Person eingehalten wird./mjm/DP/nas