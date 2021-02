EU-Kommissarin ruft zu mehr Investitionen in Bildung auf

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissarin Marija Gabriel hat zu mehr Investitionen in Bildung aufgerufen.



Dies helfe auch, Folgen der Corona-Pandemie abzufedern, sagte sie am Freitag nach einer Videokonferenz der europäischen Bildungsminister. Die EU-Kommission habe eine Expertengruppe eingerichtet, die die Regierungen der EU-Länder dabei unterstützen könne, EU-Gelder nachhaltig in diesem Sektor auszugeben. Portugals Bildungsminister und derzeitiger Vorsitzender des EU-Bildungsrates, Tiago Brandao Rodrigues, erklärte, dass der Austausch über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Bildungseinrichtungen intensiviert worden sei./mjm/DP/men