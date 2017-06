EU-Kommissar Cañete: Trump hat Paris-Abkommen wohl nicht gelesen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Geradezu entgeistert hat EU-Klimakommissar Miguel Arias Cañete auf den angekündigten Rückzug der Vereinigten Staaten vom Weltklimavertrag reagiert.



"Der Kampf gegen den Klimawandel kann nicht von Wahlergebnissen in diesem oder jenem Land abhängen. Dies ist ein internationales Abkommen, das das Land verpflichtet - nicht eine Demokratische Partei oder eine Republikanische Partei", sagte Cañete am Freitag in Brüssel. "Dies ist ein internationales Abkommen und wenn ein Land eine Vereinbarung unterzeichnet, dann muss es seine Verpflichtungen erfüllen."

"Ich bin ziemlich sicher, dass Präsident Trump die Artikel des Vertrags von Paris nicht gelesen hat", sagte Cañete. "Es gibt nichts in diesem Vertrag, das irgendeinem Land schadet. Es nutzt dem ganzen Planeten. Wir müssen verantwortlich sein für künftige Generationen. Dies ist einer der wesentlichen Herausforderungen, denen die Welt gegenübersteht. Das ist nicht bedeutungslos!" Er erinnerte an Wetterphänomene wie Dürren in Zentralafrika und klimabedingte Migration.

Der Ausstieg aus dem Abkommen nutze weder Bürgern, noch Arbeitsplätzen noch dem Klima in den Vereinigten Staaten, sagte Cañete. Trump hatte den Schritt mit dem Eigeninteresse der USA begründet und unter anderem den Erhalt von Arbeitsplätzen versprochen.

"Es ist eine irrige Entscheidung", sagte Cañete. Trumps Forderung nach einer Neuverhandlung lehnte er kategorisch ab. "Es ist nicht Zeit, den Vertrag neu zu verhandeln. Es ist Zeit, den Vertrag umzusetzen."