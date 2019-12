EU-Haushaltsrahmen: Litauen lehnt Finnlands Kompromissvorschlag ab

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen lehnt den Kompromissvorschlag der finnischen EU-Ratspräsidentschaft im Streit um den künftigen EU-Haushaltsrahmen ab.



Der Vorschlag für den mittelfristigen EU-Haushalt von 2021 bis 2027 sei "nicht akzeptabel für Litauen", erklärte Staatspräsident Gitanas Nauseda am Montag in Vilnius. "Er ebnet den Weg für die Herausbildung eines Europas der zwei Geschwindigkeiten", hieß es in einer Mitteilung der Präsidialkanzlei.

Nach Angaben von Nauseda sehe der finnische Vorschlag keine ausreichende Finanzierung für die Landwirtschaft und die Entwicklung strukturschwacher Regionen vor. Auch für die neuen Herausforderungen Klimawandel, Migration und Wettbewerbsfähigkeit gebe es nicht genug Gelder, teilte der litauische Staatschef nach einem Treffen mit den Botschaftern der EU-Mitgliedstaaten mit.

"Finnland schlägt vor, die Mittel für die Kohäsionspolitik im Vergleich zum derzeitigen Finanzrahmen um 27 Prozent zu kürzen, und die Höhe der Direktzahlungen für die Landwirtschaft bleibt dreimal niedriger als in einigen anderen EU-Ländern. Daher streben Litauen und andere gleichgesinnte Staaten einen fairen und ausgeglichenen EU-Haushalt an", wurde Nauseda in der Mitteilung zitiert.

Finnland hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne und verhandelt mit den EU-Mitgliedstaaten über den Rahmen des künftigen Haushalts. Dazu hatte Helsinki in der Vorwoche einen Kompromiss vorgeschlagen, der beim anstehenden EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel diskutiert werden soll./awe/DP/stw