EU-Haushalt 2019: Europäisches Parlament gegen Kürzungen bei Jugend, Migration und Innovation

Berlin/Straßburg (ots) - Das Parlament weist Kürzungen des Rat imEU-Haushalt 2019 mit wenigen Ausnahmen zurückMehr Mittel für Erasmus+, Forschung, Infrastrukturprojekte undMigrationStarkes Verhandlungsmandat für anstehenden HaushaltsgesprächeDie Abgeordneten haben den Gesamthaushalt der EU für 2019 auf166,34 Mrd. EUR für Verpflichtungen und 149,3 Mrd. EUR für Zahlungenfestgelegt. Die abschließenden Verhandlungen mit dem Rat finden imNovember statt.In ihrer Haushaltsentschließung bekräftigen die Abgeordneten ihrePrioritäten: "nachhaltiges Wachstum, Innovation,Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit, Bekämpfung der Ursachen undSteuerung der Flüchtlings- und Migrationsströme, Bekämpfung desKlimawandels und Übergang zu nachhaltiger Energie sowie besondererFokus auf junge Menschen".Jugend, Wachstum und BeschäftigungDie Abgeordneten des Europäischen Parlaments haben dasErasmus+-Programm um 362 Mio. EUR aufgestockt. Sie haben auch 346,7Mio. EUR für die Jugendbeschäftigungsinitiative hinzugefügt und damitden Gesamtbetrag für 2019 auf 580 Mio. EUR erhöht. Damit soll jungenMenschen geholfen werden, die verzweifelt nach einem Arbeitsplatzsuchen.Die Abgeordneten lehnen die vom Rat vorgenommenen"ungerechtfertigten Kürzungen von 794 Mio. EUR" für den Teil desEU-Haushalts ab, der zur Förderung des Wachstums und zur Schaffungvon Arbeitsplätzen bestimmt ist. Dies entspricht etwas mehr als derHälfte der insgesamt vorgeschlagenen Kürzungen des Rates. Siekritisieren, dass die vom Rat geplanten Kürzungen an Programmen mitdem höchsten europäischen Mehrwert, beispielsweise an Programmen fürHorizont 2020 und die Connecting Europe Facility (CEF), den vom Ratfestgelegten politischen Prioritäten zuwiderlaufen.Deshalb soll die Finanzierung von Infrastrukturprojekten und desProgramms Horizon 2020, das Forschungsprojekte unterstützt, nichtgekürzt, sondern um 256,9 Mio. EUR aufgestockt werden. BeideProgramme waren im Rahmen der Maßnahmen zur Finanzierung derEU-Garantie für den Europäischen Fonds für strategische Investitionen(EFSI) gekürzt worden. Das Parlament hat den Horizont 2020 um weitere65 Mio. EUR und die klimabezogenen Ausgaben im Rahmen der ProgrammeHorizont 2020, CEF und Rubrik 2 um weitere 97,3 Mio. EUR erhöht.Weitere wesentliche Ergänzungen sind:- +74,7 Mio. EUR für sicherheitsrelevante Programme undEinrichtungen;- +50 Mio. EUR an EU-Unterstützung für die von der AfrikanischenSchweinepest betroffenen Mitgliedstaaten;- +28,9 Mio. EUR für die Unterstützung kleiner und mittlererUnternehmen (KMU).Flüchtlings- und Migrationskrise, Kürzung der Mittel für dieTürkei Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments haben auchbestimmte Haushaltslinien mit einem klaren Bezug zu den Ursachen derMigration aus der EU-Nachbarschaft gestärkt:- +147,5 Mio. EUR für das Instrument fürEntwicklungszusammenarbeit- + 146 Mio. EUR für das Europäische Nachbarschaftsinstrument(Mittel für die südliche Nachbarschaft und Palästina- +56,3 Mio. EUR für die Heranführungshilfen für diewestlichen Balkanstaaten- Für Maßnahmen zur Bewältigung der Migrationsherausforderungeninnerhalb der EU haben die Abgeordneten den Asyl-, Migrations-und Integrationsfonds (AMIF) mit 33 Mio. EUR unterstützt.Die Abgeordneten bestehen darauf, dass der Anteil des EU-Haushaltsan der zweiten Tranche der 3 Mrd. EUR umfassenden Fazilität fürFlüchtlinge in der Türkei 1 Mrd. EUR nicht übersteigen darf. Nur sobleibt im Vergleich zur bereits ausgezahlten Tranche das gleicheVerhältnis der Beiträge aus dem EU-Haushalt und aus den Haushaltender Mitgliedstaaten erhalten.Da bereits 550 Mio. EUR aus dem EU-Haushalt 2018 verwendet wurden,hat das Parlament den Vorschlag der Kommission für 2019 um 1 Mrd. EURgekürzt. Dies führt zu einem Beitrag von 450 Mio. EUR. DieMitgliedstaaten wollen 2 Mrd. EUR aus dem EU-Haushalt. Die Kommissionhatte entsprechend 1.450 Mio. EUR für die FRT im Jahr 2019budgetiert.Was die Heranführungshilfe für die Türkei betrifft, so haben dieAbgeordneten beschlossen, die vom Rat vorgenommenen Kürzungen nichtrückgängig zu machen und weitere 66,8 Mio. EUR zu streichen.Insgesamt würden die Mittel für die Türkei damit um 213,5 Mio. EUR imVergleich zum Vorschlag der Kommission gekürzt.Zitat Der Berichterstatter Daniele Viotti (S&D, IT) sagte: "Mitdiesem ehrgeizigen Haushalt wollen wir die großen Herausforderungenfür uns und unseren Kontinent angehen: Wachstum, Solidarität zwischenden Mitgliedstaaten, aber auch Solidarität mit den Bürgerinnen undBürgern. Auch das Thema Migration bleibt ein großes Anliegen.""Unsere größte Herausforderung bleibt die Unterstützung derjüngeren Generationen. Das steht im Mittelpunkt dieses Haushalts.Erasmus+ symbolisiert unser gemeinsames Europa und muss in denkommenden Jahren für alle jungen Menschen geöffnet werden. Und dieJugendgarantie hilft gegen die Jugendarbeitslosigkeit, die in einigenMitgliedstaaten immer noch unannehmbar hoch ist."Die Entschließung zum Standpunkt des Parlaments zum Haushalt derEU für 2019 wurde mit 389 gegen 158 Stimmen bei 123 Enthaltungenangenommen.Nächste Schritte Die Abstimmung im Plenum leitet 21 Tage anVermittlungsgesprächen mit dem Rat ein. Ziel ist eine rascheEinigung, damit der Parlamentspräsident den Haushaltsplan für dasnächste Jahr am 29. Hintergrund: Was sind Verpflichtungs- und Zahlungsermächtigungen?
Angesichts der Notwendigkeit, mehrjährige Maßnahmen zu verwalten
(z.B. die Finanzierung eines Forschungsprojekts mit einer Laufzeit
von 2-3 Jahren), unterscheidet der EU-Haushalt zwischen
Verpflichtungen und Zahlungen.
Verpflichtungsermächtigungen beinhalten die Kosten aller im
laufenden Haushaltsjahr eingegangenen rechtlichen Verpflichtungen,
die möglicherweise in den folgenden Jahren Auswirkungen haben.
Zahlungsermächtigungen geben hingegen die im laufenden Jahr
tatsächlich ausgezahlten Mittel an, die auch zur Erfüllung von in den
Vorjahren eingegangenen Verpflichtungen dienen.
Weitere Informationen
Video der Plenardebatte http://ots.de/O8irLi
Entwurf des EU-Haushalts 2019 http://ots.de/p1XUlA
Berichterstatter (Kommissionsteil) Daniele Viotti (S&D, IT)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124791/DANIELE_VIOTTI_home.html
Berichterstatter (andere Teile) Paul Rübig (EVP, AT)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2278/PAUL_RUBIG_home.html
Übersicht des Gesetzgebungsverfahrens http://ots.de/trMMjI