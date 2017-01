EU-Handelsausschussvorsitzender will neue Handelsallianzen

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange (SPD), hat dafür plädiert, neue Handelsallianzen einzugehen. Es sei gerade jetzt wichtig, gute Abkommen mit anderen Staaten zu schließen, sagte er am Dienstag im RBB-"Inforadio". Mit China werde man sprechen müssen, "weil es versucht, in die Lücke der Vereinigten Staaten zu springen", sagte Lange.

"Auch wenn China mitunter andere Praktiken hat." Die Europäische Union müsse aber auch verstärkt auf Partner zugehen, die eine ähnliche Wertorientierung haben, betonte Lange. Als natürliche Partner böten sich hier Kanada, Japan und Australien an. "Ich denke, das EU-Parlament wird Ceta mit großer Mehrheit verabschieden", so Lange. "Die Diskussion, wie man eine unregulierte Globalisierung gestaltet im Interesse der Menschen, muss dringend geführt werden", sagte Lange mit Blick auf das Erstarken des Rechtspopulismus in Europa und die anstehenden Wahlen.

