EU-Gipfel wählt Ratschef und berät über Konjunktur

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Donnerstag bei ihrem Gipfel in Brüssel über die wirtschaftliche Lage Europas.



Zu Beginn steht aber zunächst die Wahl des EU-Ratspräsidenten an. Amtsinhaber Donald Tusk möchte eine zweite Amtszeit bis Ende 2019. Sein Heimatland Polen versagt dem ehemaligen Regierungschef wegen politischer Differenzen die Unterstützung. Dennoch hat er nach Einschätzung der Bundesregierung genügend Rückhalt für eine Wiederwahl.

Weitere Themen des Gipfels sind am Donnerstag abermals die Flüchtlingskrise, die Sicherheits- und Verteidigungspolitik und die Lage auf dem Westbalkan. Am Freitag endet das zweitägige Treffen mit einer Debatte über die Zukunft der EU ohne Großbritannien./vsr/DP/he