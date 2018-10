EU-Gipfel berät über Brexit - Bietet May neue Vorschläge?

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen am Mittwoch (19.00) zum Auftakt des zweitägigen EU-Gipfels in Brüssel über die festgefahrenen Brexit-Verhandlungen beraten.



Zunächst soll mit der britischen Premierministerin Theresa May der aktuelle Stand erörtert werden. Anschließend kommen die verbleibenden 27 EU-Spitzen zusammen und sollen von Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier informiert werden.

EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte zuletzt deutlich gemacht, dass er neue Vorschläge von May erwarte, um die derzeitige Blockade bei den Verhandlungen über den britischen EU-Austritt zu lösen. Der Stand der Gespräche gebe kaum Anlass zu Optimismus. Strittig ist vor allem die Frage, wie Schlagbäume und Kontrollen an der EU-Außengrenze in Irland vermieden werden können.

Für den zweiten Gipfel-Tag am Donnerstag stehen Themen wie Migration und Cybersicherheit auf dem Programm. Zudem soll über die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion beraten werden. Direkt im Anschluss folgen am Donnerstagabend sowie am Freitag außerdem ein Asien-Europa-Gipfel sowie ein EU-Korea-Gipfel./wim/DP/zb