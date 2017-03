EU-Gipfel berät ohne Großbritannien über Zukunft der Union

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der EU-Gipfel in Brüssel endet am Freitag mit einer Debatte über die Zukunft der Europäischen Union.



Die britische Premierministerin Theresa May, deren Land aus der EU austreten will, wird daran nicht mehr teilnehmen. Die 27 verbleibenden Länder wollen sich auf Eckpunkte einer Erklärung zur Feier des 60. Jahrestags der Römischen Verträge am 25. März einigen. Damals war der Grundstein für die Europäische Union gelegt worden.

Zum Auftakt des EU-Gipfels hatten die Staats- und Regierungschef am Donnerstag gegen den Widerstand Polens EU-Ratspräsident Donald Tusk wiedergewählt. Tusk kann nun bis 2019 im Amt bleiben. Die nationalkonservative Regierungspartei PiS wirft Tusk Parteilichkeit vor, PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski gilt als Tusks politischer Erzfeind./sk/DP/he