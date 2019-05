EU-Gipfel in Sibiu: Deutsche Umwelthilfe fordert Bundesregierung auf, die Weichen für eine ehrgeizigere Klimapolitik zu stellen

Berlin (ots) - Diskussion über die Zukunft der Europäischen Unionam Donnerstag in Sibiu - Deutsche Umwelthilfe forderttreibhausgasneutrales Europa deutlich vor 2050 - Bundesregierung mussnoch 2019 Klimaschutzgesetz mit verbindlichem MaßnahmenprogrammverabschiedenDie Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beraten amkommenden Donnerstag, den 9. Mai, bei einem Gipfeltreffen imrumänischen Sibiu über die Zukunft der Europäischen Union. DieDeutsche Umwelthilfe (DUH) ruft Bundeskanzlerin Angela Merkel dazuauf, Klimaschutz in den Mittelpunkt der Debatte um einzukunftsfähiges Europa zu stellen. Darüber hinaus muss sie sich füreine treibhausgasneutrale EU deutlich vor 2050 einsetzen. Angeführtvon Frankreich hat eine Koalition ambitionierter EU-Staaten wie derNiederlande, Dänemark, Schweden, Portugal, Spanien, Luxemburg undBelgien die restlichen Mitgliedstaaten im Vorfeld des Treffensaufgefordert, die Eindämmung der Klimakrise ins Zentrum der EU-Agendavon 2019 - 2024 zu rücken. Das ist insbesondere auch als ein Appellan die Bundesrepublik Deutschland zu verstehen, endlich wieder zuihrer Rolle als Vorreiter im Klimaschutz zurückfinden und in Sibiudie Weichen für eine ehrgeizigere Klimapolitik aktiv mitzugestalten.Dazu Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Werüber Europas Zukunft verhandelt, muss Klimaschutz in den Mittelpunktstellen. Die anhaltenden Klima-Demonstrationen von Tausenden jungenEuropäerinnen und Europäern sind eine klare Botschaft. Dieeuropäischen Staats- und Regierungschefs und allen voran dieBundesregierung müssen endlich aufwachen und zeigen, dass sie ihreBürgerinnen und Bürger ernst nehmen. Schon deutlich vor 2050 muss dieEU treibhausgasneutral werden und auf alle fossilen Energieträgerverzichten. Ansonsten werden wir das Ziel des Pariser Klimaabkommens,die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, nicht erreichen können."Klimaschutz muss als Chance für ein Modernisierungsprogramm fürGesellschaft und Wirtschaft verstanden werden. Die von derEU-Kommission vorgelegte Vision für ein treibhausgasneutrales Europa2050 zeigt auf, dass Klimaneutralität nicht nur für die Eindämmungder Klimakrise notwendig ist, sondern auch technologisch sinnvollsowie kosteneffizient und sozial gerecht.Constantin Zerger, Leiter Energie und Klimaschutz der DUH, meintdazu: "Für die europäischen Nachbarn ist die Bundesregierung vomVorreiter zum Bremsklotz geworden. Insbesondere die osteuropäischenLänder beobachten sehr genau, wie sie sich zu den langfristigenKlimazielen der EU positioniert. Um die eigene Glaubwürdigkeitzurückzugewinnen, muss die Bundesregierung noch in diesem Jahr dasKlimaschutzgesetz mit einklagbaren Sektorzielen und einemverbindlichen Maßnahmenplan verabschieden und in den Bundestagbringen."Pressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deConstantin Zerger, Leiter Energie und Klimaschutz0160 4334014, zerger@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell