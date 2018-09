EU-Gipfel in Salzburg: Auftakt mit Debatte zum Flüchtlingsstreit

SALZBURG (dpa-AFX) - Der Dauerstreit über die Flüchtlingspolitik beschäftigt Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen am Mittwochabend zum Auftakt ihres informellen Gipfels in Salzburg.



Bei einem Abendessen in der österreichischen Stadt beraten sie erneut, ob und wie im Mittelmeer gerettete Migranten in der EU aufgenommen und verteilt werden sollen. Eine Lösung ist jedoch nicht in Sicht.

Darüber hinaus will die britische Premierministerin Theresa May im Kreis der 28 EU-Staats- und Regierungschefs noch einmal für ihre Position zum Brexit werben. Brüssel und London verhandeln seit mehr als einem Jahr über einen geordneten EU-Austritt Großbritanniens im März 2019. Doch bleiben einige bisher unüberwindliche Streitpunkte.

EU-Ratspräsident Donald Tusk will den EU-Staaten deshalb vorschlagen, den Verhandlungen nicht nur bis Mitte Oktober, sondern bis November Zeit zu geben und dann bei einem EU-Sondergipfel abzuschließen. Der neue Zeitplan soll am Donnerstag in Salzburg von den 27 bleibenden Staaten beraten werden. Zuvor geht es am zweiten Gipfeltag um innere Sicherheit und den besseren Schutz der EU-Außengrenzen.