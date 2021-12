EU-Gipfel: Österreich gegen 'grünes' Label für Atomkraft

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Österreich hat sich bei einem Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel klar gegen ein "grünes" Label für die Atomkraft ausgesprochen. "Österreich positioniert sich ganz klar gegen Atomenergie", sagte der österreichische Kanzler Karl Nehammer vor einem EU-Gipfel am Donnerstag. "Wir sind gegen ein Greenwashing von Atomenergie", so Nehammer, mit Blick etwa auf den umweltschädlichen radioaktiven Müll, der bei der Kernspaltung entsteht. Hintergrund ist eine seit Monaten andauernde Diskussion um die sogenannte Taxonomie, die einordnen soll, welche Bereiche der Wirtschaft als umweltfreundlich gelten.

Durch die Taxonomie sollen Bürger und Investoren klare Informationen über nachhaltige Finanzprodukte erhalten. Länder wie Frankreich oder Polen wollen Atomkraft und Gas als klimafreundlich kennzeichnen, um diese Energiequellen zu fördern. "Sie haben niedrige Emissionen, die Atom-Energie sogar null Emissionen, wir brauchen sie", sagte der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki. Inzwischen gilt es als wahrscheinlich, dass bestimmte Gas- und Atomkraftwerke zumindest vorübergehend in der Taxonomie gelistet werden. Die EU-Kommission will voraussichtlich nächste Woche einen Rechtsakt dazu vorlegen.

Insgesamt steht das Thema Energiepreise beim Gipfel wieder weit oben auf der Tagesordnung. Unter anderem werden die Staats- und Regierungschefs ein neues Gesetzespaket der EU-Kommission besprechen, das gemeinsame Einkäufe und Lagerung von Gas ermöglichen würde. "Das sind gute Nachrichten, aber es reicht nicht aus", sagte der spanische Premierminister Pedro Sanchez dazu vor dem Treffen. "Wir müssen die Struktur der Energiepreise auf europäischem Niveau überarbeiten." Spanien und Frankreich wollen angesichts der hohen Energiepreise den europäischen Strommarkt reformieren, damit zum Beispiel Kunden von erneuerbarer Energie weniger zahlen. Deutschland und andere sehen einen solchen Markteingriff kritisch./dub/DP/mis