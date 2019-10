EU-Gipfel: Internationaler Appell fordert Ende des EU-Türkei-Deals und Evakuierung der griechischen Flüchtlingslager

Frankfurt/Main (ots) - Wegen des andauernden Krieges in Nordsyrienhat sich eine Gruppe von Intellektuellen, Aktivisten undKulturschaffenden mit einem Appell an die europäische Öffentlichkeitgewandt. Der Angriff der türkischen Armee auf die Kurden sei nichtnur "Erdogans Krieg", sondern der jüngste "Ausdruck desTotalversagens europäischer Migrations- und Außenpolitik". DieUnterzeichner fordern anlässlich des heute beginnenden EU-Gipfels dasEnde der EU-Partnerschaft mit dem türkischen Präsidenten, dassofortige Ende des EU-Türkei-Deals sowie die Evakuierung derFlüchtlingslager auf den griechischen Inseln.Der Appell mit dem Titel "Das Versagen beenden", den die Hilfs-und Menschenrechtsorganisation medico international gemeinsam mit dem"Netzwerk für kritische Migrationsforschung" kritnet herausgegebenhat, wird von namhaften internationalen Persönlichkeiten unterstützt,darunter der UN-Berater Jean Ziegler, die Seenotrettungs-KapitäninnenPia Klemp und Carola Rackete, die Journalistin Ferda Ataman, dieSchriftsteller Dogan Akhanli und Ilija Trojanow, die HamburgerKampnagel-Intendantin Amelie Deuflhard, die Philosophen Antonio Negriund Etienne Balibar, die Migrationsforscher Michel Agier, PaulMecheril und Helen Schwenken sowie zahlreiche weitere europäischeIntellektuelle.Auch zahlreiche türkische Wissenschaftler haben sich - trotz derdadurch drohenden Gefahren in der Türkei - dem Appell angeschlossen,so z.B. Orcun Ulusoy und Fatma Karakas-Dogan.Der EU-Türkei Deal habe die EU erpressbar gemacht und aufMigrationsabwehr festgelegt. Die Unterzeichner fordern stattdessen,den Weg einer menschenrechtlich orientierten Flüchtlingspolitikeinzuschlagen. Im Text heißt es: "Für Erdogan diente die organisierteMenschenverachtung der Europäischen Union schon länger alsBlankoscheck zur Unterdrückung der demokratischen Opposition undZivilgesellschaft im eigenen Land. Und nun also auch noch alsStillhalteabkommen zum Einmarsch türkischer Truppen in Syrien. (...)Die Alternative liegt auf der Hand: Eine menschenrechtsbasierteAußen-und Migrationspolitik in globaler Verantwortung." Es gehedarum, eine neue politische Grundlage für Migration nach Europa zuschaffen.Zum Text und den Unterzeichnern:www.medico.de/versagen-beendenPressekontakt:Für InterviewwünscheSabine Hess, Professorin (Kritnet)shess@uni-goettingen.de+49(0)163-45 58 561Ramona Lenz, Referentin Flucht & Migration (medico international)lenz@medico.de+49 (0)163-25 62 185Pinar Senoguz (Academics for Peace)+49 (0)157-51 83 5043Für RückfragenMario Neumann, Pressereferentneumann@medico.de+49 (0)179-88 78 538Original-Content von: medico international, übermittelt durch news aktuell