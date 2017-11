EU-Gipfel in Göteborg will soziale Rechte der Europäer stärken

GÖTEBORG (dpa-AFX) - Beim Sozialgipfel in Göteborg will die Europäische Union sich am Freitag feierlich zur Stärkung von Arbeitnehmerrechten und sozialen Mindeststandards in allen 28 Mitgliedsstaaten bekennen.



Eine neue "Säule sozialer Rechte" verspricht unter anderem ein Recht auf faire Löhne, einen geregelten Kündigungsschutz, Absicherung bei Arbeitslosigkeit sowie Gesundheitsversorgung und Pflege. Die auch von Deutschland unterstützte Erklärung wird nachmittags (gegen 13.00 Uhr) feierlich unterzeichnet.

Am Rande des Gipfels sollen auch die äußerst zähen Gespräche über den geplanten EU-Austritt Großbritanniens Thema sein. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat ein Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May angekündigt (12.30 Uhr). Bundeskanzlerin Angela Merkel reist wegen der Jamaika-Sondierung nicht nach Göteborg./vsr/DP/stb