EU-Gipfel in Brüssel mit der Entscheidung über die Spitzenposten, Sonntag, 30. Juni 2019, 17.45 Uhr

Bonn (ots) - Die Führungspositionen in der EU sind auch einenMonat nach der Wahl weiterhin unbesetzt. Vor allem um dieJuncker-Nachfolge als Kommissionspräsident gibt es Streit, weil nichtalle Regierungschefs das Spitzenkandidatenprinzip akzeptieren. Beieinem Sondergipfel in Brüssel sollen die Personalfragen nun endgültigentschieden werden. phoenix-Reporterin Ines Arland berichtet amSonntag um 17.45 Uhr aus Brüssel. Um 22.30 Uhr fasst Michael Krons ineiner Sondersendung im Bonner Studio die Entwicklungen zusammen. Der"internationale frühschoppen" mit Alfred Schier befasst sich bereitsum 12.00 Uhr mit dem Sondergipfel in Brüssel und fragt: "Wer setztsich durch im Postenstreit?"Es geht nicht nur um die Nachfolge von Jean-Claude Juncker alsKommissionschef, sondern um vier weitere Spitzenposten. Neu besetztwerden müssen auch die Präsidenten des Europäischen Rates, desEuropaparlaments, der Europäischen Zentralbank sowie der Posten derEU-Außenbeauftragten. Bei der Neubesetzung sollen verschiedeneParteien und europäische Regionen sowie Männer und Frauen gleichmäßigvertreten sein.Auch in der kommenden Woche steht Europa bei phoenix imMittelpunkt. Am Montag, 1. Juli, werden in Straßburg die Abgeordnetendes EU-Parlaments verabschiedet, am Dienstag findet dieKonstituierende Sitzung mit den neuen Parlamentariern statt, Mittwochwird der neue Parlamentspräsident gewählt, am Donnerstag seineStellvertreter. Aus Straßburg berichten exklusiv Ines Arland undMichael Krons.