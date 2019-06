EU-Gericht urteilt im Streit um Design von Porsche- und VW-Modellen

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Ein Streit um das Design des 911ers von Porsche und der VW -Modelle Caddy und T5 beschäftigt die EU-Richter in Luxemburg.



Der Fall, in dem am Donnerstag (9.30 Uhr) ein Urteil erwartet wird, geht auf die zwei fränkischen Modellautohersteller Autec und Rietze zurück. Sie hatten beim EU-Amt für geistiges Eigentum in Alicante die sogenannten Geschmacksmuster löschen lassen, mit denen das Aussehen der Fahrzeuge europaweit geschützt ist. Ohne diesen Schutz dürften die Modelle auch ohne Lizenz der Autokonzerne nachgebaut werden. Porsche und VW hatten gegen die Löschung Beschwerde eingelegt. Porsche scheiterte und zog im nächsten Schritt in Luxemburg vor Gericht. VW wiederum war erfolgreich, deshalb zog Rietze vor Gericht.

Das Verfahren dreht sich allerdings nicht um den Nachbau oder um Lizenzen, sondern allein um die Frage, ob die Geschmacksmuster für die fraglichen Modellvarianten rechtmäßig bestehen, oder ob - wie Lothar Rietze und Autec-Chef Kurt Hesse argumentieren - sich die Modelle nur so geringfügig von früheren Versionen unterscheiden, dass der Schutz längst ausgelaufen ist./eni/DP/fba