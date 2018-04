Bonn (ots) - Im Vorfeld der morgen in Brüssel beginnendenGeberkonferenz der Europäischen Union für Syrien hat dieWelthungerhilfe davor gewarnt, dass es in der Provinz Idlib zu einerhumanitären Katastrophe kommen könnte. Etwa 2 Millionen Menschenleben in einer der letzten von Rebellen beherrschten Provinzen imNordwesten des Landes. Dorthin wurden die bewaffnetenWiderstandskämpfer und ihre Familien aus anderen erobertenLandesteilen gebracht. Außerdem sind in den letzten MonatenHunderttausende Menschen aus den ehemaligen Rebellengebieten dorthingeflohen, nachdem sie von der syrischen Regierung zurückerobertwurden."Wir machen uns große Sorgen um die Situation in der ProvinzIdlib, wo bis zu 700.000 Menschen von den drohenden Kämpfen betroffensein könnten. Ohne eine politische Lösung sitzen sie möglicherweisein der Falle. Die Geberkonferenz ist wichtig, um Geld für dieVersorgung der Menschen zu bekommen. Aber sie ist auch ein Ausdruckder politischen Hilflosigkeit der internationalen Gemeinschaft. Mitmilitärischen Mitteln lässt sich kein tragfähiger Frieden erzwingen",betont Bärbel Dieckmann, Präsidentin der Welthungerhilfe.Die Welthungerhilfe ist seit 2013 in den betroffenen Gebieten inIdlib tätig und unterstützt die Menschen seither mit Nahrungsmitteln,damit sie nicht hungern und verteilt Heizmaterial in den kaltenWintermonaten. Gleichzeitig hat sie mit lokalen Partnern dieWasserversorgung in vielen Gebieten wiederhergestellt und lokaleBäckereien repariert, um die tägliche Brotversorgung sicherzustellen.Weitere Informationen unter: www.welthungerhilfe.de/presseDie Welthungerhilfe ist eine der größten privatenHilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionellunabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030". Seit ihrerGründung wurden mehr als 8.500 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit3,27 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach demGrundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellenKatastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigenProjekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen undinternationalen Partnerorganisationen.Pressekontakt:Deutsche Welthungerhilfe e. V.IBAN:DE15 3705 0198 0000 0011 15BIC: COLSDE33Ansprechpartner:Simone PottPressesprecherinTelefon 0228 / 22 88 -132Mobil 0172 - 25 25 962simone.pott@welthungerhilfe.deAssistenz:Catherine BrionesTel 0228 / 22 88 -454presse@welthungerhilfe.dewww.welthungerhilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell